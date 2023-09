﻿Freizeittipps: Das ist diese Woche in Hannover los

Hannover. Sie sind noch auf der Suche nach der passenden Veranstaltung? Kein Problem, denn auch in dieser Woche ist wieder jede Menge los in der Stadt. Hier eine Auswahl, mit der Sie ausgelassen in den Herbst starten können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 22. September startet das Oktoberfest

Hereinspaziert: Klassiker wie der Autoscooter dürfen beim Oktoberfest natürlich nicht fehlen. © Quelle: Nancy Heusel

O’zapft ist! Das Oktoberfest auf dem Schützenplatz Hannover startet am Freitag, 22. September, in die nächste Runde. Neben Klassikern wie Riesenrad, Wilder Maus oder Autoscooter werden auch neue Fahrgeschäfte mit rasantem Tempo und beeindruckender Höhe auf dem Gelände in Maschseenähe aufgebaut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter dem Motto „Richtig. Norddeutsch. Rummeln.“ wird noch bis zum 8. Oktober gefeiert, natürlich mit bayrischen Schmankerln wie Brezeln und Haxen. Jeden Freitag (jeweils ab 21.45 Uhr) gibt es ein Feuerwerk, in den Festhallen Marris und Ahrend darf geschunkelt werden und für Familien gibt es traditionell mittwochs einen Rabatt von 50 Prozent an den Fahrgeschäften und Buden. Montags und dienstags sind Ruhetage. Geöffnet ist am Startwochenende am Freitag, 22. September, und Sonnabend, 23. September, von 15 Uhr bis Mitternacht. Am Sonntag, 24. September von 14 bis 23 Uhr. Infos unter www.oktoberfest-hannover.de.

Drachen erobern den Kronsberg

Himmelsstürmer: Am Kronsberg steigen Hunderte farbenprächtiger Drachen in die Luft. © Quelle: Melanie Filsinger

Hannover hebt ab! Von Freitag, 22. September, bis Sonntag, 24. September, können am Kronsberg beim Drachenfest die buntesten und verrücktesten Himmelsflieger bestaunt werden. Auf der Allmendefläche zwischen Sticksfeld und Feldbuschwende lassen Profis, Anfänger und Kinder ihre farbenfrohen Kreationen steigen. Highlight: Am Sonnabend steigen bei Einbruch der Dunkelheit beim Nachtfliegen illuminierte Großdrachen in den Himmel. Picknickdecken und Verpflegung können mitgebracht werden.

Start ist Freitag um 15 Uhr, Schluss am Sonntag um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos unter drachenclub-hannover-hebt-ab.de

Second Hand bei der Fietsenbörse

Gebrauchte Fahrräder suchen bei der Fietsenbörse am Hauptbahnhof Hannover neue Eigentümer. © Quelle: Fietsenbörse

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonnabend, 23. September, können vor dem Hauptbahnhof Hannover von 10 bis 15 Uhr Schnäppchen gemacht werden: Bei der Fietsenbörse werden gebrauchte Fahrräder verkauft. Privatpersonen, Tüftler und Händler bieten Kinderräder, Mountainbikes oder Trekkingräder an. Wer möchte, kann sein ausgedientes Rad einem Händler überlassen und es gegen eine Provision verkaufen lassen. Infos unter www.fietsenboerse.de.

Musik von Hans Zimmer

Im Kuppelsaal des HCC: Shahrokh Fathizadeh dirigiert das Orchester „Lords of the Sound“ zu den weltbekannten Stücken von Hans Zimmer. © Quelle: Lords of the Sound

Die Musik von Hans Zimmer kennt wohl jeder. Er komponierte unter anderem die Songs für „König der Löwen“, „Fluch der Karibik“ oder „Der Da Vinci Code“ und ist einer der gefragtesten Komponisten in Hollywood. Am Sonnabend, 23. September, spielt das Orchester „Lords of the Sound“ seine Stücke im Kuppelsaal des HCC (Theodor-Heuss-Platz 1-3). Begleitet werden die Kompositionen von einer beeindruckenden Lichtshow mit visuellen Effekten und kraftvollen Gesangseinlagen. Tickets kosten zwischen 41,50 Euro und 91,50 Euro und sind imHAZ/NP-Ticketshop erhältlich.

Bjarne Mädel liest Sven Stricker

Bringt Sven Stricker zu Gehör: Bjarne Mädel liest aus dem vierten Teil der Sörensen-Reihe. © Quelle: Jürgen Bauer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schauspieler Bjarne Mädel, der den meisten aus seiner Rolle als „Tatortreiniger“ bekannt sein dürfte, liest am Sonntag, 24. September aus Sven Strickers neuestem Roman „Sörensen sieht Land“. Auch in der Fortsetzung von „Sörensen hat Angst“, beim Grimme Preis räumte die Verfilmung gleich drei Preise ab, begibt sich der norddeutsche Kommissar auf Spurensuche zwischen Gewalt, eigenen Ängsten und Humor. Bei der Lesung ist auch der Autor zugegen.

Los geht es im Theater am Aegi um 18 Uhr. Tickets gibt es für 35,80 bis 43,85 Euro im HAZ/NP-Ticketshop.

Queen-Tribute mit Marc Martel

Klingt ganz nah dran: Sänger Marc Martel bringt mit „One Vision Of Queen“ die Musiklegenden ins Theater am Aegi. © Quelle: Crystal K. Martel Photography

Optisch ist er nicht unbedingt mit Freddy Mercury zu verwechseln, aber das ist auch gar nicht sein Anspruch. Denn stimmlich könnten Marc Martel und der verstorbene Queen-Sänger eineiige Zwillinge sein. Entdeckt wurde das Mercury-Double übrigens von den Queen-Mitgliedern Brian May und Roger Taylor. Seit über zehn Jahren tourt Martel nun schon mit seinen eigenen Queen Shows um den Globus. Am Sonntag, 24. September ist er mit seiner Show „One Vision Of Queen“ ab 19.30 Uhr im Theater am Aegi zu Gast. Tickets kosten zwischen 60 und 90 Euro und sind imHAZ/NP-Ticketshop erhältlich.

HAZ