﻿„Das ist meine Show“: Dominik Schad kommt mit „Stomp“ zurück nach Hannover

Nach zehnjähriger Unterbrechung gastiert „Stomp“ wieder in Hannover. Unter den Performern ist auch Dominik Schad. Er studierte Jazz-Rock-Pop in Hannover, bevor er Mitglied bei „Stomp“ wurde.

Gerade sind Sie als einziger Deutscher mit „Stomp“ auf Jubiläumstour: Gefeiert werden „25+1“ Jahre Liveshows im deutschsprachigen Raum. In Hannover spielen Sie vom 21. bis 26. März im Theater am Aegi. Wie lange sind Sie denn schon unterwegs?

Mit „Stomp“ ist man eigentlich immer unterwegs. Die Show tourt seit Anfang der Neunzigerjahre fast ununterbrochen um die Welt. Und deshalb ist bei Stomp auch fast immer irgendein Jubiläum. Aber eine so lange Pause wie jetzt in den letzten Jahren wegen Covid gab es bei „Stomp“ noch nie.

Wie sieht denn Ihr Alltag in den Tourpausen aus?

In der tourfreien Zeit unterrichte ich viel in meiner Heimat im Allgäu, wo ich mittlerweile auch wieder wohne. Ich mache Rhythmusprojekte und Workshops für Bodypercussion an Grund- und Musikschulen. Außerdem arbeite ich mit Orchestern und Chören aus der Region.

Was fasziniert Sie am Unterrichten?

Einerseits finde ich die Welt des Rhythmus spannend. Rhythmus, im Sinne der Musik, ist die zeitliche Organisation von Klang. Für mich besteht Musik, rein technisch betrachtet, aus zwei Welten: Rhythmus und Klang. Irgendwie erzeugt man ein Geräusch oder mehrere Geräusche und bringt diese dann in eine zeitliche Abfolge. So schnell ist schon Musik entstanden. In meinen Kursen, wenn ich zum Beispiel an einer Grundschule unterrichte, erkunde ich mit den Kindern zuerst die Klänge, die sie mit dem eigenen Körper machen könnten. Stampfen, Klatschen, Klopfen, die Klassiker, da kommt man ziemlich schnell drauf. Aber spannend wird es, wenn ich frage, ob jemand auf den Fingern pfeifen oder mit der Zunge schnalzen kann ...

Erinnern Sie sich an einen Schlüsselmoment, in dem Ihnen klar wurde, dass Sie Musiker werden möchten?

Ich glaube, diesen einen Moment gab es nicht. Das war eher eine schleichende Erkenntnis. Aber einen Schlüsselmoment hatte ich lustigerweise mit „Stomp“. Als ich schlagartig gemerkt habe, dass ich schnellstmöglich Teil von „Stomp“ werden muss. Das muss 2013 gewesen sein, in der Oper in Hannover. Ich saß im Publikum bei einer Show von „Stomp“ und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich wusste einfach, das ist meine Show. Das war ein echtes Aha-Erlebnis. Dann habe ich mich sofort informiert, wann in London die nächsten Auditions stattfinden.

Und wie liefen die damals ab?

In der ersten Runde wird ziemlich ausgesiebt. Von den mehreren Hundert Bewerbern schaffen es nur circa 20 in die zweite Runde. Und nochmal die Hälfte kommt in die dritte, also letzte Runde. Wenn man die besteht, ist man sehr wahrscheinlich angenommen. In meinem Jahrgang waren das insgesamt sechs Personen, die dann acht Wochen lang von 9 bis 17 Uhr ins Theater zum „Stomp“-Training gegangen sind. Am Ende hat uns die Originalbesetzung, inklusive der beiden „Stomp“-Erfinder Luke Cresswell und Steve McNicholas, die Show Stück für Stück beigebracht.

Hatten Sie sich etwas Besonderes einfallen lassen, um aus der Masse an Bewerbern herauszustechen?

Zur Vorbereitung habe ich sehr viel Bodypercussion geübt. Ich bin daheim bei mir in der Garage rumgelaufen und habe mir für alle möglichen Gegenstände überlegt, wie man aus denen einen coolen Rhythmus herausbekommt. Wenn ich ehrlich bin, mache ich das eh mein ganzes Leben lang. Auch jetzt überlege ich mir gerade, was für Sounds mit den vorhandenen Gegenständen hier möglich wären.

Was ist für Sie das Besondere, das Reizvolle an Bodypercussion?

Anders als bei anderen Instrumenten gibt es kaum eine Hürde beim Erlernen von Bodypercussion. Man braucht nicht mal ein Instrument. Und genau das vermittelt „Stomp“ auch. Die Magie des Rhythmus steckt überall drin. Im besten Fall verändert die Show generell den Blick auf Gegenstände und Objekte.

Der letzte Auftritt von „Stomp“ hier in Hannover war der, von dem Sie gerade sprachen. Schließt sich da ein Kreis für Sie?

Ja, total. Das wird eine spezielle Woche für mich. Ich hatte damals Jazz-Rock-Pop an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover studiert. Das war eine aufregende und coole, aber auch anstrengende Zeit, weil ich herausfinden musste, was ich als Künstler eigentlich machen möchte. Jetzt habe ich ein paar alte Kontakte aus meiner Studienzeit aufgewärmt. Und komme schon ein paar Tage vor unserer Tourwoche nach Hannover, um an einigen Schulen zu unterrichten. Ganz generell freue ich mich darauf, einfach durch die Stadt zu schlendern, die Limmer Straße hoch und runter, an der Ihme entlang …

Haben Sie als Performer eigentlich die Möglichkeit, Ideen für Choreografien einzubringen?

Grundsätzlich haben wir viel Freiraum in der Show. Bei einigen Stücken ist nur der grobe Rahmen festgelegt und innerhalb dessen ist fast alles Improvisation. Das gilt auch für die Interaktion mit dem Publikum. Aber für neue Choreografien und Nummern sind die Chefs zuständig, also die beiden Erfinder von „Stomp“.

Hätten Sie trotzdem einen Gegenstand für ein potenzielles neues Stück im Kopf?

Gute Frage. Das ist nicht leicht zu beantworten, weil ich beispielsweise eine Müslischachtel für ein großartiges Instrument halt. Trotzdem würde sie nicht zu „Stomp“ passen. Nur, weil etwas gut klingt, muss es noch nicht unbedingt geeignet für die Show sein. Ein neues Instrument müsste auch zur Dramaturgie der Show und zum Vibe der anderen Instrumente passen. Und da muss ich sagen, ist die Show schon so austariert und so gut gebaut.

Wie lange haben Sie noch vor, bei „Stomp“ zu bleiben?

Also, ich hoffe, nach der Woche jetzt im März mindestens noch einmal nach Hannover zu kommen. Also so drei, vier Jahre wäre ich gerne noch dabei.

Interview: David Kirchner