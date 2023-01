﻿Das können Sie in den Zeugnisferien in Hannover erleben

Mit den Zeugnisferien steht den Schülerinnen und Schülern ein verlängertes Wochenende bevor. Wir haben für Sie Tipps zusammengestellt, was man auch abseits gewohnter Aktivitäten in den kommenden Tagen erleben kann.

Hannover. Die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen können sich auf ein verlängertes Wochenende freuen: Am kommenden Montag und Dienstag haben sie Zeugnisferien. Wir haben Tipps für Sie zusammengestellt, was Sie in dieser Zeit in Hannover und Region erleben können.

Erkundungstour durch mittelalterliche Gewölbe

Wer sich trotz des Wetters nach draußen wagt, für den könnte sich ein Ausflug zu der verfallenen Burg Calenberg bei Schulenburg lohnen. Die mittelalterliche Ruine ist Geschichte zum Anfassen. Von der Festung sind heute noch die Wälle, Keller und Fundamente der Burg, des Schlosses, des Corvinuskellers sowie Reste des Batterieturms erhalten. Mit etwas Fantasie kann man sich hier in längst vergangene Zeiten hineinversetzen. Und für Kinder gibt es eine Menge Möglichkeiten, durch die Gegend zu klettern, zu krabbeln und springen. Die Ruine steht in Lauenstadt, einem Ortsteil von Pattensen zwischen Sarstedt und Nordstemmen.

Ausflug zum Weserrenaissance-Museum

Die Sam Wassergraben des Weserrenaissance-Musems Schloss Brake in Lemgo (Kreis Lippe). © Quelle: Uwe Zucchi (Archiv).

Unser nächster Freizeittipp führt etwas weiter weg, nach Lemgo. Dort können Sie das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake entdecken. Dort können Sie unter anderem etwas über die Alchemie lernen. Weitere Informationen finden Sie unter museum-schloss-brake.de. Im Anschluss an einen dortigen Besuch empfiehl sich eine Wanderung durch den Lemgoer Stadtwald.

Das verfallene Mausoleum

Im Naturschutzgebiet Sundern lohnt ein Spaziergang zum verfallenen Mausoleum für Graf Carl von Alten. Der Architekt Georg Ludwig Friedrich Laves aus Hannover erhielt den Auftrag, Graf Carl von Alten eine Grabstätte zu bauen. Nach langer Zeit ist nicht nur die Ruine ein beeindruckender Anblick, sondern sie erzählt auch eine lange Geschichte. Das Naturschutzgebiet liegt zwischen den Ortslagen der Stadtteile Arnum, Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg. Es ist ganzjährig zugänglich, der Eintritt ist frei. Vorsicht – bei Schnee wird es schnell matschig.

Kunst im Krieg: Zhanna Kadyrovas Schau „Daily Bread“

Zhanna Kadyrova im Kunstverein Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Die ukrainische Künstlerin Zhanna Kadyrova ist nach dem Überfall Russlands zunächst aus Kiew geflohen und später wieder zurückgekehrt, um in der Hauptstadt unter dem Eindruck der Geschehnisse an ihrer hochpolitischen Kunst weiterzuarbeiten. Der Kunstverein Hannover zeigt nun eine Retrospektive mit dem Titel „Daily Bread“, die das tägliche Brot auf ein Leben im Krieg zwischen Trümmern und Hoffnung überträgt. Die 1981 geborene Künstlerin arbeitet seit Jahrzehnten an postsozialistischen Themen in ihrem Land und international. Die Schau ist bis zum 9. April zu sehen. Infos: kunstverein-hannover.de

Erlebnispfad am Würmsee

Lust auf einen kurzen Ausflug? Rund um den Würmsee in Burgwedel stehen acht Kunstwerke. Es sind bunte Pumpen, Torgpyramiden und begehbare Schwimmstege zu bewundern. Auf einem Erlebnispfad rund um den See können Spaziergehende alles Mögliche entdecken. Beispielsweise lässt sich auf Balken selber über das Wasser gehen. Die Freiluftkunst darf ausdrücklich angefasst werden – schließlich pumpt sich das Wasser nicht von alleine in den See zurück. Dabei sind die Skulpturen nicht nur interessant anzuschauen. Sie erzählen die bewegte Geschichte des Ortes von der historischen Bedeutung des Torfabbaus, der Nachkriegszeit bis heute. In 15 Minuten schafft man eine Runde – sie kann aber auch einen ganzen Nachmittag an der frischen Luft dauern. Direkt am See gibt es einen Parkplatz.

Klassisch: Ballett Schwanensee

Grazil: Das "International Festival Ballet" zeigt Schwanensee im Theater am Aegi. © Quelle: International Festival Ballet

Noch mehr Kultur gibt’s am Sonntag im Theater am Aegi. Grazile Tänzerinnen, die im weißen Tutu über die Bühne zu schweben scheinen. Zerrissen von Liebe und Sehnsucht, Einsamkeit und Eifersucht, Glück und Schmerz, begleitet von Tschaikowskys eindringlicher Komposition. Auch heute noch, fast 150 Jahre nach der Uraufführung, zählt „Schwanensee“ zu den beliebtesten Ballettinszenierungen, vom „International Festival Ballet“ auf die Bühne gebracht. Karten kosten zwischen 51,50 und 79,50 Euro. Wenige Restplätze sind noch zu haben. Tickets gibt es hier.

