﻿Das Lindener Butjerfest: Eine echte Bereicherung

Was ist eigentlich ein Lindener Butjer? Wer das bisher nicht wusste, dem half am Wochenende der Besuch von Lindenes neuem Stadtteilfest „Das Blaue Wunder – Lindener Butjermeile“. Zitat aus dem Veranstaltungsflyer: „Die Einwohner:innen Hannovers nahmen früher den Schmähbegriff ,Butjer’ für ungebetene Gäste aus den Vororten, die ,von buten rin’ (von draußen rein) kamen. Insbesondere die Lindener verwendeten das Wort für sich als Ehrenbegriff und nennen sich teilweise bis heute stolz Butjer.“ Außerdem verwendeten die alten Lindener und Lindenerinnen den Begriff für fröhliche Stadtteilkinder. Und als solche durften sich vor den beiden Bühnen und in den liebevoll blau geschmückten Straßen Zigtausende gefühlt haben. Die Sonne im blauen Junihimmel steuerte ihren Teil zum Gelingen der Party bei.

Indie-Bands waren als Walkings-Acts unterwegs, Drag-Queens warben für Diversität, im Hof des Rathauses wurde getanzt: Das Fest sollte den Charakter des Stadtteils abbilden, die Autos sollten draußen bleiben und die Besucher sollten sich mit Linden identifizieren. All das gelang.

Gutes Konzept für das Stadtteilfest

Dabei sind die Zeiten für Stadtteilfeste eigentlich schwierig: Vor wenigen Wochen wurde das Lister-Meile-Fest abgesagt und auch das Limmerstraßenfest in Linden Nord endgültig beerdigt. Das „Blaue Wunder“ zur Scillablüte im März fiel aus – das jahrelange Nebeneinander der beiden Scilla-Feste auf dem Lindener Berg und im Tal war ohnehin schwer zu verstehen.

Dass es den Lindener Geschäftsleuten nun gelungen ist, für ihr „Blaues Wunder“ ein neues Konzept zu finden, das im Juni in Linden-Mitte funktioniert, ist eine echte Bereicherung für den Stadtteil. Und für die ganze Stadt.

