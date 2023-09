﻿Das macht Roncalli-Gründer Bernhard Paul, wenn er in Hannover ist

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bernhard Paul, was fasziniert Sie nach all den Jahren am Zirkus noch so, als wär‘s das erste Mal?

Zirkus ist immer wie das erste Mal. Wenn die Vorstellung losgeht, habe ich immer noch Gänsehaut. Es ist nicht so, dass ich mir denke, das alles schon zu kennen. Wir wechseln das Programm, erfinden neue Sachen. Es ist immer wieder neu und es ist immer wieder anders.

Es ist das zweite Mal, dass sie bei uns in der Stadt Vorstellungen spielen, in der Hologramme statt Tiere vorkommen. Wie ist das Feedback seitdem?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sehr gut! Um ehrlich zu sein, werden wir gar nicht auf die Tiere angesprochen. Es stört die Leute überhaupt nicht, dass sie nicht mehr da sind. Am häufigsten fragen Leute, wie wir das alles schaffen. Neulich hat sich am Flughafen ein Mann mittleren Alters bei mir für meine Arbeit bedankt. So etwas passiert immer öfter und bedeutet, dass die Menschen registrieren, was wir tun. Und das ist schön.

Lesen Sie auch

Die Neuheit mit den Hologrammen machte Sie auch in Übersee bekannt.

Das ist unter anderem auch ein Grund, warum wir eingeladen worden sind, in New York zu spielen. Wir sind der erste Zirkus aus Europa, dem das gelungen ist. Ich war schon sehr oft in New York, kannte sogar Andy Warhol. Der hat damals schon gesagt: Ihr müsst in New York spielen. Jetzt sind wir dort, nur leider ist Warhol schon gestorben.

Wo sind Sie ihm begegnet?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei mir im Zirkus, er hat sich Vorstellungen in Köln und Düsseldorf angesehen. Er war öfter da.

Bernhard Paul geht gerne in Hannovers Markthalle

Gibt es in Hannover einen Ort, den Sie immer wieder besuchen, wenn Sie in der Stadt sind?

Ich gehe immer gerne in die Markthalle und bin sehr gespannt, wie sie sich entwickelt hat. Eine Zeit lang war es dort nicht mehr so schön. Aber Markthalle ist nun mal Markthalle. Und es gibt Freunde in der Stadt, die ich immer gerne wiedersehe. Zum Beispiel den Fotografen Udo Weger. Er ist viele Jahre mit uns und dem Zirkus mitgereist.

Im Zirkuswagen: Kurz vor der Premiere trifft sich Roncalli-Direktor Bernhard Paul mit Reporterin Mirjana Cvjetković. © Quelle: Christian Behrens

Haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, wann für Sie der letzte Vorhang fällt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nein. Das passiert mir nicht. Ich bin unsterblich (lacht). Ich denke darüber nicht nach und schaue immer nach vorn. Da gibt es noch eine Menge Neues, das ich abhaken möchte. Zum Beispiel New York, was ich schon lange im Hinterkopf habe. Und jetzt ist es so weit, es wird spannend.

HAZ