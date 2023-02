﻿Das Neue Rathaus als Lego-Modell: Warum ein Schwabe Hannovers Wahrzeichen nachbaut

Der ASB betreibt seit 2017 in Niedersachsen einen Wünschewagen. Ehrenamtliche begleiten in diesem Wünschewagen schwerstkranke Menschen, um ihnen einen letzten großen Traum zu erfüllen – zum Beispiel eine Fahrt an die See. Die Woltersdorf-Stiftung aus Nienstedt unterstützt das Projekt mit 5000 Euro.