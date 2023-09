﻿„Das perfekte Dinner“: Mit diesem Menü will Carmen Wilkerling von Radio ffn punkten

Hannover. Dass wir sie oft hören, liegt in der Natur der Sache – schließlich ist Carmen Wilkerling (33) Radiomoderatorin. Nun sehen wir die Frau, die jeden Morgen bei „Guten Morgen Niedersachsen“ die Hörerinnen und Hörer bei Laune hält, auch mal im Fernsehen. Die 33-Jährige ist in dieser Woche bei „Das perfekte Dinner“ dabei, die Folge mir ihr wird am 19. September um 19 Uhr ausgestrahlt.

Was wir schon mal verraten können: Sie hat das Kamerateam (und später auch ihre Gäste) mit einem Strahlen bei sich in Hänigsen (Uetze) begrüßt. „Allerdings war ich mega aufgeregt, es war total krass. Das kannte ich so zuletzt von der Abiprüfung“, erzählt Wilkerling lachend. Während sie bei ihrer Arbeit im Sender stets munter drauflos plaudert (und sie redet viel), „habe ich mir da fünfmal überlegt, was ich sage.“

In ihrer Küche: Carmen Wilkerling bereitet hier gerade die Vorspeise zu, die Weintrauben kommen gleich auf den Grill. © Quelle: RTL/ITV Studios Germany

Etwas schneller ging es da in Sachen Gerichte, für ihr Menü hatte sich die 33-Jährige Folgendes überlegt: marinierte, gegrillte Weintrauben mit Burrata als Vorspeise, gefolgt von gefülltem Hähnchen mit Rote-Bete-Risotto und Ofengemüse und als Dessert Tonkabohneneis auf Mango-Minz-Spiegel. Den ersten Gang hat ihr Kollege Cedric Werner vorgeschlagen. „Eine coole Kombination, die ich so noch nicht kannte“, so die Kandidatin. Was das Hähnchen betrifft, war sie diejenige, die das unbedingt platzieren wollte. „In der Sendung sieht man sehr häufig Gerichte mit rotem Fleisch wie Lamm oder Rind, Geflügel kommt kaum vor.“

Während sie totaler Rote-Bete-Fan ist, isst ihr Mann Jens gern Risotto. „Das Gericht würde ich jederzeit zu Hause kochen“, sagt sie. Hat sie diesmal eben auch fürs Fernsehen gemacht, das sich in ihren vier Wänden ganz schön breitgemacht hat – muss ja. „Die Fenster wurden zum Beispiel mit Folie abgeklebt, damit es sich nicht spiegelt, ich bin die ganze Zeit mit Ansteckmikro rumgelaufen, es waren Scheinwerfer aufgebaut“, beschreibt Wilkerling das Szenario. Auch für ihre Hündin Lotti (4) war das Ganze sehr ungewohnt. „Ich konnte sie gerade noch davon abhalten, nicht das Equipment anzunagen.“

Zu Gast bei Carmen Wilkerling (rechts): Die Kandidatinnen und Kandidaten von „Das perfekte Dinner“ sind (von links) Tabea, Christian, Dirk und Magda. © Quelle: privat

Was das Süße zum Schluss betrifft, könnte Wilkerling persönlich verzichten, kann ihren Konkurrentinnen und Konkurrenten – für die Hannover-Reihe sind außerdem noch Tabea, Magda, Dirk „Diddi“ Ostermann (41) und Christian mit von der Partie – das natürlich nicht vorenthalten. „Das Eisrezept habe ich in einer Kochzeitschrift entdeckt“, verrät sie ihre Quelle, solche Magazine hat sie im Abo. Mittlerweile ist es ihr „Signature-Dessert“, das sie perfektioniert hat – auch dank der Eismaschine, die es mal von ihrem Mann Jens als Weihnachtsgeschenk gab. „Und es ist besonders, weil es dieses Eis so nicht zu kaufen gibt.“

Herausforderung: Eis an einem „superheißen Tag“ im Juli

Sie gesteht, dass sie in der Hinsicht ein bisschen mit dem Feuer gespielt hat. „Die Dreharbeiten waren im Juli, und es war ein superheißer Tag“, erinnert sie sich. Da das Eis herzustellen und vor allem gelungen aufzutischen war also eine ganz besondere Herausforderung. Generell sei es es ihr darum gegangen, für die Show nicht irgendwelche „Fancy-Gerichte“ zu kreieren, sagt Wilkerling. „Ich bin Freundin von relativ einfachen Sachen, koche frei nach Schnauze.“ Viel mehr will die Hobbyköchin vor der Ausstrahlung dann aber nicht preisgeben, es soll ja spannend bleiben.

Mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern ist sie übrigens in Kontakt geblieben. „Wir haben eine Whatsapp-Gruppe und wollen uns demnächst zum Backen treffen“. Das Miteinander beschreibt Wilkerling als wohlwollend und fair, „es gab kein Geschacher um Punkte.“ Vielleicht werden sie sich die Folge, es ist die zweite, gemeinsam im Sender bei Radio ffn anschauen – viel Spaß! Wer gewonnen hat, ist dann am 22. September klar.

