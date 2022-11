﻿Schluss mit immer breiter? Das plant die neue Regierung für Hannovers Schnellwege

Soll ausgebaut werden: Der Westschnellweg in Linden, der schon jetzt dicht an Wohnbebauung vorbeiführt.

Hannover. Ob die zum Teil massiven Ausbaupläne für die Bundesstraßen 6 und 65 mit bis zu sechs Spuren und einer Hochstraße in Stöcken sowie der achtspurige Ausbau der A 2 in der Region Hannover unter der neuen Landesregierung noch eine Chance auf Umsetzung haben, ist fraglich. „Wir brauchen mehr Mobilität bei weniger Verkehr“, heißt es im Koalitionsvertrag. Und auch über Hannovers Südschnellweg und Westschnellweg will Rot-Grün mit dem Bund reden.

Die Koalition kündigt an, sich „kritisch mit tradierten Formen einer jahrzehntelang verankerten Verkehrspolitik und ihren gesellschaftlichen und ökologischen Folgen auseinanderzusetzen“. Motorisierte Fahrten mit fossilen Brennstoffen müssten „vermieden, verlagert und energie- und flächeneffizient umgestaltet werden“.

Rot-Grün setzt auf Sanierung im Bestand

Bei der Straßeninfrastruktur wollen SPD und Grüne „einen stärkeren Fokus auf den Erhalt und die Sanierung im Bestand von Straßen legen“. Allerdings gehören die Bundesstraßen dem Bund. Und auch die neue Koalition in Niedersachsen betont, dass die im Bundesverkehrswegeplan festgeschriebenen Projekte in dessen Verantwortung liegen.

Wie sie damit konkret umgehen wird, bleibt vage. Rot-Grün will die Bundesregierung „unterstützen“, bei den regelmäßig vorgeschriebenen Überprüfungen der Projekte „auch die Anforderungen aus dem Klimaschutzprogramm 2030 und dem Bundesklimaschutzgesetz zu berücksichtigen“, heißt es im Koalitionsvertrag.

Wenig Hoffnung beim Südschnellweg?

Beim Südschnellweg will die neue Landesregierung "Gespräche mit dem Bund führen, um zu klären, inwiefern die Eingriffe in den Naherholungsraum noch reduziert werden können". Allerdings scheint sie sich wenig Hoffnungen zu machen. "Fest steht, dass die Planungen bereits sehr weit fortgeschritten sind", steht im Koalitionsvertrag. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte bereits klargestellt, dass er das Vorhaben wie geplant durchziehen will.

Olaf Lies (SPD), bisher noch Umweltminister und künftig in Niedersachsen für das Ressort Wirtschaft und Verkehr zuständig, hatte sich beim Südschnellweg für eine Sanierung im Bestand starkgemacht. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich jedoch gegen Neuplanungen ausgesprochen, um mehrjährige Verzögerungen zu verhindern.

Bei „künftigen, vergleichbaren Bauprojekten wie etwa dem Westschnellweg“ will die rot-grüne Landesregierung jedoch „frühzeitig darauf hinwirken, dass die Sanierungen im Bestand oder mit geringstmöglichen Eingriffen erfolgen“.

Von Christian Bohnenkamp