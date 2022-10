﻿Eine längere Laufzeit für das AKW Emsland oder doch lieber ein Tempolimit? Leserinnen und Leser der HAZ diskutieren

Feuer in einem Wohngebiet: Feuerwehr löscht Garagenbrand in Rethen

Wegen eines Brandes in einem Wohngebiet sind die Ortsfeuerwehren Laatzen und Rethen in der Nacht zu Mittwoch zur Blumenstraße ausgerückt. In einer Garage hatte Gerümpel Feuer gefangen – die Brandursache ist geklärt.