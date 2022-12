﻿Frust im Kaufhaus? Das sagen HAZ-Leserinnen und -Leser zur Entwicklung bei Galeria Kaufhof

Martin Tzschasche aus Isernhagen: „Die Zeit ist stehen geblieben“

Zum Artikel „Die Ausverkaufhäuser“ vom 15. November:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass es den Kaufhäusern schlecht geht, wundert meine Familie und mich schon lange nicht mehr. Mehrfach ist jeder von uns mit der Absicht, den Einzelhandel zu unterstützen, in die Stadt gefahren, um dann im Kaufhof wieder mal frustriert zu erleben, dass in der Abteilung weit und breit kein Verkäufer zu finden war. Oder die Damen und Herren standen zu zweit in einer Ecke und unterhielten sich in aller Seelenruhe. Die gesuchte Ware war oft nicht vorhanden. Kaum erfreulicher ist der Blick in die gedruckten Galeria-Werbebeilagen: „immer dasselbe“. Vorne die Kleidung, weiter hinten kommen die Messer und die Kochtöpfe. Irgendwie ist im Kaufhof die Zeit stehen geblieben. Selbst der Ruf nach staatlicher Unterstützung ist nicht mehr neu. Schade.

Andrea Huy aus Barsinghausen: „Es wird schleichend schlechter“

Ich danke Ihnen für den langen Artikel über das Kaufhaussterben. Lange schon gehen mir dazu viele Gedanken durch den Kopf. Ich gehöre zu der 60plus-Generation und habe mich immer gefreut, dass ich unter einem Dach viele Dinge besorgen kann. Besonders habe ich immer die Haushaltwarenabteilungen geschätzt. Ich beobachte auch seit einigen Jahren, wie es schleichend schlechter wird. Es ist mir immer wieder eine Freude gewesen, dort gut beraten zu werden. Ich wertschätze engagierte und kundige Verkäuferinnen, die leider seltener zu finden sind. Da wird an der völlig falschen Stelle gespart, das Personal demotiviert. Und ich frage mich ernsthaft: Soll es noch dazu kommen, dass ich zukünftig Kochlöffel und ähnlich kleine Utensilien im Internet besorgen soll? Der Gedanke macht mich fassungslos! Ich vermeide Amazon bisher, muss aber leider manchmal schon gezielt im Internet etwas bestellen. Und dann hörte ich von unserem Postboten von dem riesigen Personalmangel bei der Post. Das Weihnachtsgeschäft scheint fast nicht zu schaffen zu sein. Das passt doch alles nicht zusammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist wirklich so traurig, wie unengagiert die Kaufhausbesitzer agieren! Wirklich ein Trauerspiel! Und dass das Karstadt-Haus nicht kreativ verändert werden kann, ist ganz, ganz traurig. Ein soziales Gewissen haben diese Manager nicht mehr! Und für mein Verständnis passt das Kaufverhalten der jüngeren Generationen nicht zu deren Klimawandelaktionen. Es werden die älteren Menschen erwähnt, die durch die Kaufhäuser „tappen“. Und ich denke oft: Da sind oft die Angestellten die einzigen Gesprächsgegenüber für sie am Tag. Das hat man als junger Mensch verständlicherweise noch nicht im Blick. Und das Thema Einsamkeit ist ja doch schon in den Fokus gerückt. Ich wünsche mir so sehr, dass noch rettende Projekte entwickelt werden.

Margret Thiem aus Hannover: „Zum Onlinekauf gedrängt“

Ich kann Ihrem Autor nur beipflichten – man wird zum Onlinekauf gedrängt! Kein Verkaufspersonal – geschweige denn geschultes. Niemand, der mir sagt, ob und wo Ware ist und ob sie vielleicht noch geliefert wird. Eine Kasse pro Etage geöffnet und nur halb besetzt. Wer hat da noch Lust zum Einkaufen vor Ort?

Klaus Hantelmann aus Langenhagen: „Stadt braucht Konsumtempel“

Ich muss bekennen, dass ich Anhänger großer Warenhäuser und Einkaufspassagen bin. Was erwarte ich als Kunde von einem Warenhaus? Es sollte eine helle, freundliche, aber auch hochwertige Ausstattung haben. Es sollte mehr als Verkaufsstelle für Artikel aller Art sein, sondern für sich bereits Erlebnischarakter haben. So etwas ist das „KaDeWe“ in Berlin beispielsweise. Auch Hannover könnte solch einen Konsumtempel gebrauchen!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und was könnte die Stadt dafür und somit für die Belebung der City beitragen? Parkplätze und Parkhäuser in genügender Zahl zu akzeptablen Preisen sowie passender Erreichbarkeit. Ich fahre zwar auch mit der Stadtbahn nach Hannover. Aber nicht, wenn ich groß einkaufen will. Es drängt sich der Eindruck auf, dass Hannover mehr Wert auf Grünanlagen legt als auf Gewerbesteuereinnahmen durch eine wirtschaftlich florierende City. Wenn ich in Grünanlagen verweilen will, so bietet Hannover bereits jetzt genügend Möglichkeiten!

Von Red