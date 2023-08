﻿Konzerte auf der Expo-Plaza und mehr, das ist diese Woche los in Hannover

Hannover. Der August mit seinen vielen Open-Air-Veranstaltungen neigt sich dem Ende, aber auch der September hat einige Veranstaltungen unter freiem Himmel zu bieten. Darunter in der ersten Woche gleich drei Konzerte auf der Expo-Plaza.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lästerkönigin Désirée Nick im GOP

Désirée Nick gibt im GOP „The Forbidden Material“ preis. © Quelle: Rolf Vennenbernd

Désirée Nick ist bekannt für ihre Provokationen. Doch wie macht man das in einer Zeit, in der Skandale von einst zum Mainstream gehören? Die gekonnte Tabubrecherin greift zu gerichtlich verbotenem Material und schmiedet daraus schillerndes Entertainment. Dabei wird die „Queen of Mean“ vom Starpianisten und Paradiesvogel Jack Woodhead am Flügel begleitet. Revue, Cabaret und Varieté bei „The Forbidden Material“-Show am Montag, 28. August, im GOP.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Los geht es um 19.30 Uhr. Karten gibt es ab 34 Euro unter shop.variete.de/91/4840/hallplan.

Improshow mit Schmidt’s Katzen im Pavillon

Da ist nichts geplant: Impro-Theater mit Schmidt's Katzen. © Quelle: Privat

Irgendwo zwischen Theater, Comedy und Livemusik erschafft das Frauenensemble Schmidt’s Katzen aus Hildesheim ein Mix absurder und alltäglicher Geschichten aus dem Stegreif. Unter vollem Kopf- und Körpereinsatz wird gesungen, getanzt, gereimt sowie fantasiert; und das alles improvisiert.

Los geht es im Kulturzentrum Pavillon am Freitag, 1. September, um 20 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf regulär 20 und ermäßigt 16 Euro, an der Abendkasse regulär 22 und ermäßigt 18 Euro.

Broilers auf der Expo-Plaza

Sorgen für Stimmung: Die Broilers spielen am 1. September auf der Expo-Plaza. © Quelle: Robert Eikelpoth

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die jüngsten drei Alben der Broilers erreichten Goldstatus, den beiden zuletzt veröffentlichten Longplayern gelang sogar jeweils der Sprung auf Platz 1 der deutschen Charts und mehr als eine Viertelmillion Fans feierten sie auf ihrer jüngsten Tournee. Die von Schulfreunden gegründete Band ist ganz vorne mit dabei und am Freitag, 1. September, rocken sie die Expo-Plaza.

Los geht es um 18.30 Uhr. Tickets gibt es für 64,50 Euro in den HAZ/NP-Ticketshops und online unter www.eventim.de/noapp/event/15944085/?affiliate=HNN&utm_source=HNN&utm_medium=dp&utm_campaign=madsack.

Lost Place Festival auf dem Expo-Gelände

Da ist was los: Das Lost Place Festival auf dem Expo-Gelände in Hannover. © Quelle: Los Place Festival

Das Lost Place Festival geht am Sonnabend, 2. September, auf dem Expo-Gelände in die zweite Runde. Namhafte DJs, Foodtrucks und mehr versprechen zwischen Expo-Wal und Ikea-Kaufhaus Party-Atmosphäre. Da die Veranstaltenden möglichst viele Menschen zusammenbringen wollen, ist das Festival ab 16 Jahren. Dementsprechend endet es bereits um 22 Uhr. Los geht es um 11 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets gibt es online unter lostplacefestival.com/tickets/, sie kosten 40 Euro (plus Gebühren).

Der Hannover Triathlon

Ab ins Nass: Zwei Tage Traithlon am Maschsee. © Quelle: Maike Lobback

Beim Hannover Triathlon am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. September, findet am Maschsee zugleich das Bundesfinale statt. Auf dem schnellen und zuschauerfreundlichen Kurs werden etliche Topstars der Triathlonszene erwartet. Mit dem Event möchten die Veranstaltenden Hannover als Triathlonhochburg auf die nächste Stufe führen.

Neben den attraktiven Titelkämpfen stehen im Strandbad am Südufer wieder der Volkstriathlon sowie die Wettbewerbe über die olympische Distanz an. Los geht es an beiden Tagen um sieben Uhr am Strandbad Maschsee.

Offene Galerien und Ateliers beim Zinnober

Beim Zinnober gibt es Einblicke in Ateliers und Kunstgalerien: Hier bei Sebastian Hagemann. © Quelle: Katrin Kutter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist wieder so weit: Am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. September, öffnen Ateliers, Galerien, Projekträume und Kunstinstitutionen wieder ihre Türen und Kunstausstellungen, Performances und andere Aktionen beleben die ganze Stadt. Im gesamten Stadtgebiet sind an den rund siebzig Kunstorten mehr als 300 Künstlerinnen und Künstler beteiligt.

Das Programmheft und den Stadtplan gibt es unter www.hannover.de/Veranstaltungskalender/Ausstellungen/Andere-Ausstellungsh%C3%A4user/ZINNOBER-2023.

Der Eintritt ist frei.

Circus Roncalli auf dem Waterlooplatz

Der Clown fegt: Der Circus Roncalli kommt auf den Waterlooplatz. © Quelle: Christian Behrens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Circus Roncalli gastiert von Sonnabend, 2. September, bis zum 8. Oktober auf dem Waterlooplatz in Hannover. In seinem Programm „All For Art For All“ vereint der Zirkus zum ersten Mal alle großen Künste: Theater, Film, Malerei, Musik und natürlich die Zirkuskunst.

Die ersten Shows am Sonnabend sind um 15 und 19 Uhr und am Sonntag um 11 und 15 Uhr. Karten gibt es regulär ab 31,10 Euro und ermäßigt ab 25 Euro in den HAZ/NP-Ticketshops und online unter www.eventim.de/artist/circus-roncalli/circus-theater-roncalli-hannover-2023-3285734/?affiliate=HNN.

Måneskin auf der Expo-Plaza

Waren erfolgreich im Eurovision Song Contest: Måneskin rocken am 3. September auf der Expo-Plaza. © Quelle: ITB Agency

Nach dem Erfolg ihrer „Loud Kids Gets Louder“-Tour schieben Måneskin eine weitere Deutschland-Show in Hannover hinterher. Die exklusive Open-Air-Show ihrer Rush!-World-Tour findet am Sonntag, 3. September, auf der Expo-Plaza statt. Los geht es um 20 Uhr.

Tickets gibt es ab 69,85 Euro in den HAZ/NP-Ticketshops und online unter www.eventim.de/noapp/event/16793736/?affiliate=HNN&utm_source=HNN&utm_medium=dp&utm_campaign=madsack.

HAZ