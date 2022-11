﻿Diese Kalender zeigen die schönsten Seiten Hannovers

Guido Klumpe: Streetartfotografie mit Poesie des Zufalls

Hannover. „Hannover Minimal 2023“ heißt der Fotokalender des international erfolgreichen Fotokünstlers und Autors Guido Klumpe. Die zwölf außergewöhnlichen Fotografien aus Hannover zeigen minimalistisch komponierte Geschichten, die unbedingt entdeckt und erzählt werden wollen. Alle Aufnahmen sind in der Region Hannover in der Tradition der Street-Fotografie entstanden – alle Situationen sind natürlich und ungestellt. Die Figuren sind gewöhnliche Passantinnen und Passanten. Sie betreten eine Bühne, die Guido Klumpe zuvor gestaltet hat. So nutzt er die Poesie des Zufalls.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besonderes Schattenspiel: Auch dieses Bild ist ungestellt – Poesie des Zufalls nennt Guido Klumpe das. © Quelle: Guido Klumpe

Seit 2006 lebt Guido Klumpe in Hannover. Er arbeitet in den Grenzbereichen zwischen der abstrakten, minimalistischen und der Street-Fotografie. Durch seine angeborene Sehbehinderung nimmt er die Welt auf eine besondere Art wahr: „Ich sehe die Stadt als eine urbane Landschaft. Eine Landschaft, die aus Formen, Farben, Reflexionen und Licht besteht. Ich liebe es, das Rätselhafte und Absurde in unseren städtischen Räumen zu finden und zu zeigen – aber auch die ganz eigene verborgene Schönheit." Seine Fotografien sind vielfach ausgezeichnet und werden in Ausstellungen in Europa gezeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der U-Bahn: Den Hut hat ein Passant abgelegt. © Quelle: Guido Klumpe

Der Kalender hat 15 Seiten im Format von 30 mal 45 Zentimetern und kostet 25 Euro. Es gibt ihn bei der Tourist-Information, bei "Linden backt" (Limmerstraße 58) und er kann unter guido-klumpe.de bestellt werden.

Uwe Stelter: Weltoffene Perspektiven von Hannovers Plätzen

Eine Stadt – viele Ansichten: Uwe Stelter gibt den Orten in Hannover andere Stadtnamen. © Quelle: Stelter

Die Welt in Hannover – das will Uwe Stelter mit seinen Fotografien zeigen. Dazu bedient er sich einer ganz einfachen Aussage: Er fotografiert öffentliche Räume in der Stadt und assoziiert ganz frei, wo sie noch liegen könnten oder an welchen Ort auf der Welt sie ihn erinnern.

Allein durch die Betitelungen bekommen die Bilder eine ganz andere Aussage, und man begegnet der Stadt mit neuen, weltoffenen Perspektiven. So sieht man tatsächlich plötzlich Montreal, Sevilla, Windhoek, Den Haag, Tokio und viele andere Städte – selbst Lviv scheint in Hannover zu liegen. Das Foto-Projekt betreibt Stelter schon seit Jahren, 1996 hat er die ersten Aufnahmen gemacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Jahreskalender in Din-A3-Format (33,50 mal 48,50 Zentimeter) gibt es für 30 Euro unter anderem im Pavillon und im Museumsshop der Herrenhäuser Gärten, im Museum August Kestner, bei Hugendubel, in der Buchhandlung an der Marktkirche, in der Buchhandlung Cruse, bei Heinz & Heinz an der Lister Meile, in Hartmann’s Buchhandlung, bei Boesner Künstlerbedarf und nach telefonischer Terminabsprache (01714288750) auch im „Studio für Kunst und Fotografie“ (Erderstraße 34).

Wilhelm Hauschild: Hannover aus der Leiterperspektive

Alte Fotos aus Hannover: Für den Kalender hat Buchhändler Dirk Eberitzsch das Hauschild-Archiv durchforstet. © Quelle: Wilhelm Hauschild

Mit geübtem Blick und seiner 6x9-Kamera hat der legendäre HAZ-Fotograf Wilhelm Hauschild über Jahrzehnte das Aufblühen Hannovers, die Zerstörung und den Wiederaufbau dokumentiert. Jedes Jahr stellt Buchhändler Dirk Eberitzsch von Leuenhagen & Paris aus dem riesigen Fotofundus eine neue Auswahl für den Hauschild-Kalender zusammen. Und auch dieses Jahr geht ein Teil des Erlöses an die HAZ-Weihnachtshilfe.

Auch für die Motivauswahl der 2023-er-Kalenderausgabe musste Eberitzsch tief ins Bildarchiv eintauchen. Hauschild (1902–1983) war ab 1924 fast sechs Jahrzehnte lang für die HAZ und ihren Vorgänger, den Hannoverschen Anzeiger, im Einsatz. Vier Millionen Bilder verbrannten im Krieg – aber viele weitere Millionen liegen im Hauschild-Archiv, inzwischen verwaltet vom Historischen Museum. Erst nach und nach werden sie digitalisiert, sodass es immer Neues zu entdecken gibt. „Das ist auch für mich immer wieder eine besondere Zeitreise“, sagt Eberitzsch: „Zum Beispiel gab es in den Straßenbahnen zur Hannover-Messe 1950 eine Bar, an der Bier gereicht wurde.“ Das passende Bild hat er im diesjährigen Kalender aufgenommen. Aber auch das April-Bild ist für Eberitzsch ein ganz besonderes Foto: Darauf sieht man, wie ein kleiner Junger in der Angerstraße an einem Laternenpfahl hochklettert: „Das könnte ich gewesen sein, ein Freund lebte dort und wir haben in der Straße immer gespielt“, erinnert sich Eberitzsch.

Bildchronist aus Hannover: HAZ-Fotograf Wilhelm Hauschild dokumentierte fast sechs Jahrzehnte das Leben in der Stadt. © Quelle: Archiv

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schwarz-weiß-Fotografien erzählen vom Leben in der Stadt – Schweine laufen auf regennassem Kopfsteinpflaster vor dem Schlachthof herum, ein Schäfer weidet seine Schafe in der Leineaue, ein Blick vom Lindener Berg, der Tiergarten in Kirchrode, Kreiselverkehr am Schwarzen Bären oder auch die Jugend, die sich im Sommer im Fössebad vergnügt – Hannover ist diese Zeitreise wert.

Übrigens: Oft sind die Bilder aus erhöhter Perspektive abgelichtet. Hauschild hatte stets eine Metallleiter dabei, um den Zeitungslesern einen Überblick zu verschaffen.

Der aktuelle Hauschild-Hannover-Kalender 2023 aus dem Leuenhagen-&-Paris-Verlag ist zum Preis von 14,99 Euro erhältlich.

Hassan Mahramzadeh: Stadtansichten in leuchtenden Farben

Leuchtende Farben: Für dieses Bild ist Hassan Mahramzadeh auf einen 40 Meter hohen Kran gestiegen. © Quelle: Hassan Mahramzadeh

Es ist mittlerweile die 14. Kalenderausgabe mit Bildern von Hassan Mahramzadeh. Der 81-jährige gebürtige Iraner ist dafür das ganze Jahr über in Hannover unterwegs, besucht Kulturveranstaltungen, Feste, er geht aber auch gern mit Kamera und Stativ durch die Stadt. Ein imposantes Feuerwerk zeigt er mit dem Beitrag Mexikos für den Internationalen Feuerwerkswettbewerb; das Frühjahr begrüßt im März der große, blühende japanische Kirschbaum im Berggarten; das Junibild, die Stahlskulptur von Volker Gerlach gegenüber dem Ihme-Zentrum, wirkt in Farbgebung mit den spielenden Kindern fast surreal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Surreale Stimmung: Kinder spielen an der Skulptur von Volker Gerlach in der Glockseestraße. © Quelle: Hassan Mahramzadeh

Aufnahmen vom S-Bahnhof Nordstadt, dem Großen Garten, dem Zoo oder dem Yachthafen – Mahramzadehs Bilder haben besonders kräftige Töne. Bei seinen Aufnahmen verzichtet der Fotograf auf den Einsatz von Mitteln wie Drohnen, Hubschrauber, Flugzeuge oder Ballons. Einzige Ausnahme ist das Titelbild: Das hat der Fotograf von einem 40 Meter hohen Kran aus aufgenommen.

Der Kalender im Din-A2-Format kostet 29,95 Euro. Er ist in der Tourist-Information am Ernst-August-Platz, im Schlossmuseum Herrenhausen, bei Möbel Staude und in vielen Buchhandlungen erhältlich.

Sebastian Grote: Hommage an das Grün der Stadt

Hannovers grünste Ecken: Sebastian Grote zeigt die Natur in Hannover. © Quelle: Sebastian Grote

Hannover hat viel Natur: Eilenriede, Herrenhäuser Gärten, das Gebiet um den Maschpark, zahlreiche kleinere Parks und Waldstücken, die Kleingärten, Privatgärten, Dachbegrünungen und vieles mehr – zu Recht wirbt Hannover für sich mit dem Begriff „grüne Metropole“ und erklärt, zu den grünsten Großstädten Deutschlands zu gehören.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das wiederum hat den Fotografen Sebastian Grote zu einem besonderen Foto-Projekt inspiriert: Er sucht die grünsten Ecken der Stadt und zeigt ihre ganze Schönheit.

Grünes Image: Sebastian Grote hat das Foto-Projekt „Green Hannover“ ins Leben gerufen. © Quelle: Sebastian Grote

So will er auch seinen Beitrag dazu leisten, Hannover als grüne Stadt – auch über die Stadtgrenzen hinaus – zu etablieren. „,Green Hannover’ soll auch dazu anregen, mit offenen Augen durch die Stadt zu laufen und vielleicht auch für mehr Grün in seiner Umgebung zu sorgen“, hofft der Fotograf außerdem. Neben vielen Hannover-Postkarten hat er für kommendes Jahr einen wunderschönen Kalender herausgebracht.

"Green Hannover" mit 12 Motiven ist im Din-A3-Format gedruckt und kostet 19,90 Euro. Es gibt ihn in unter anderem bei Leuenhagen & Paris (Lister Meile 39), in der Hannover-Tourist-Information und im Online-Shop von Green Hannover.

Igor Marx: Blaue Stunde in Hannover

Die Blaue Stunde: Igor Marx liebt das Spiel mit besonderen Lichtverhältnissen. © Quelle: Igor Marx

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausgebildet am New York Institute of Photography, spezialisierte sich Igor Marx auf Landschafts-, Reise- und Stadtfotografie sowie auf 360-Grad-Panorama-Reportagen. Seine Fotos zeigen seine Wahlheimat Hannover aus ungewöhnlichen Perspektiven, er zeigt neue Blickwinkel oder auch besondere Lichtverhältnisse, wie zur „Blauen Stunde“. „Hannover im Abendlicht“ ist ein Tischkalender im Din-A5-Format. Das Anzeiger-Hochhaus, die „Warmen Brüder“ und das Rathaus sind einige Motive in diesem Kalender, aber es gibt auch imposante Eindrücke von der Nord/LB oder der Innenstadt.

Der Tischkalender kostet 20,99 Euro, es gibt ihn bei Hugendubel.

Thomas Kabisch: Verträumte Landschaften

Lyrik und Fotografie: Dieses Jahr hat der Seelzer Fotograf Thomas Kabisch die Landschaftsaufnahmen zum Kalender beigesteuert. © Quelle: lyrik landschaft

Verschneite Klippen im Harz, eine violett blühende Heide am Wilseder Berg, ein dramatischer Sonnenuntergang über dem Wattenmeer bei Cuxhaven – die Madsack-Mediengruppe lädt mit dem Kalender „Lyrik einer Landschaft“ wieder zum Spaziergang in zwölf Etappen durch Niedersachsens schönste Landschaften ein. Dazu gibt es ausgewählte Lyrik. Die Landschaftsaufnahmen stammen von dem Fotograf Thomas Kabisch aus Seelze.

Kabisch hat sich auf die Naturfotografie spezialisiert, seit zwei Jahrzehnten ist sie seine Leidenschaft. Der Fotograf liebt es, draußen zu sein, einzigartige Momente in der Natur zu erleben und diese Erlebnisse in Bildern festzuhalten. Seit vielen Jahren ist Kabisch Vollmitglied in der Gesellschaft für Naturfotografie sowie in der Fotogruppe Hannover der Naturfreunde Deutschlands. Der Autor Arnd M. Schuppius hat dazu passende Texte ausgewählt. Der Kalender im Format 48 mal 55 Zentimeter kostet 34,90 Euro und kann bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse bestellt werden

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hannover gemalt

Hannover gemalt: Den Kalender von Sybille Heller gibt es als Tisch- oder auch als Wandkalender. Die Kalenderseiten können später als Postkarten verwendet werden. © Quelle: Sybille Heller

Bereits zum fünftem Mal bringt Grafikerin und Dozentin Sybille Heller einen selbstgemalten Kalender mit Urban Sketches – das sind mit Stift und Aquarellfarbe gezeichnete Ansichten – heraus: „Letztlich versuche ich, Hannover in möglichst vielen unterschiedlichen Ansichten darzustellen, sowohl typische Orte wie Kröpcke, das Pferd am Bahnhof oder das Neue Rathaus als auch besondere Straßenzüge wie den Edelhof in Ricklingen, die Ellernstraße mit den Jugendstilfassaden im Zooviertel oder das alte Industriegelände Eilers Werke in Ledeburg. In diesen Jahr sind auch einige Straßenkunstwerke abgebildet“, sagt Sybille Heller. Übrigens: Man kann bei der Künstlerin Urban-Sketches-Kurse buchen.

Anzeiger-Hochhaus: Alle Bilder sind in Aquarelltechnik entstanden. © Quelle: Sybille Heller

Jedes Kalenderblatt ist als Postkarte verwendbar. Den Tisch- oder Wandkalender im Din-A5- Format (12 Euro) gibt es in der Buchhandlung Leuenhagen & Paris an der Lister Meile 39 und bei der Künstlerin Sybille Heller direkt.

Von Maike Jacobs