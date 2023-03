﻿Das sind Hannovers ausgezeichnete Gründer

Hannover. Die Zeichen stehen auf Digitalisierung: App-Entwickler sind die Gewinner beim Startup-Impuls der Wirtschaftsförderer von Hannoverimpuls und der Sparkasse, dem mit Gesamtpreisen in Höhe von 100.000 Euro höchstdotierten Gründerpreis weit und breit. In drei von vier Kategorien haben sie den Hauptpreis erhalten.

„Die Gründer und Gründerinnen überzeugen nicht nur mit viel Know-how in der Hochtechnologie, sondern auch bei den brennenden Themen unserer Zeit“, sagte Doris Petersen, Geschäftsführerin von Hannoverimpuls, bei der von HAZ-Redakteur Jan-Egge Sedelies moderierten Siegerehrung am Mittwochabend im Sparkassengebäude am Raschplatz. Marina Barth, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, bezeichnete den Wettbewerb als „Frischzellenkur für den Standort“. 70 Bewerbungen waren es in diesem Jahr insgesamt.

Das beste Team: Eine App für Transparenz in der Kosmetik

Sie stecken hinter BeSure: Carolin Beck (von links), Fenja Böke und Eva Seyrich. © Quelle: Kevin Münkel

Eine Premiere gibt es beim „Team-Start“. Zum ersten Mal in der nunmehr 20-jährigen Geschichte des Gründerwettbewerbs hat ein reines Frauenteam den Hauptpreis gewonnen. Fenja Böke, Eva Seyrich und Carolin Beck haben unter dem Firmennamen BeSure die gleichnamige App entwickelt. „Sie ist ein Whistleblower für die Hautpflege“, sagen sie. Die App entschlüsselt die Inhaltsstoffe von Kosmetikprodukten, sodass sie nicht nur Fachleute und Marketingstrategen verstehen, sondern auch Konsumenten und Konsumentinnen. Diese können damit objektive und nachhaltige Kaufentscheidungen treffen. Ihr Preisgeld wollen die Gründerinnen in den Ausbau der IT-Infrastruktur von BeSure sowie in das Marketing stecken.

Die beste Gründerin: Eine App für Textzusammenfassungen

Gewinnerin: Linda Büscher ist Jungunternehmerin im wahrsten Sinne des Wortes. © Quelle: Kevin Münkel

Linda Büscher ist 18 Jahre alt und steckt gerade in den Vorbereitungen für ihr Abitur. „Es hat mich genervt, dass Schülerinnen und Schüler unnötig viel Zeit damit verbringen, Texte abschreiben oder abtippen zu müssen“, erklärt sie. Also machte sie sich parallel an den Aufbau ihrer App Bulletpoint, die in englischer Sprache bereits im App Store verfügbar ist. Die Funktionsweise: Wenn man digitale Texte sinnvoll markiert, ergeben sich zusammenhängende Stichpunkte. Bulletpoint übernimmt sie und erstellt in kurzer Zeit Zusammenfassungen. „Lernen soll effektiver werden“, sagt Büscher, die nebenbei Nachhilfe erteilt und ihre App mit einem Entwicklerteam aus der Ukraine umgesetzt hat. Mit den 25.000 Euro für den Sieg will sie die App weiter entwickeln. Ihrer eigenen Schule konnte sie bereits 1000 Lizenzen verkaufen.

Der beste Gründer: Eine App für automatisierte Layoutvorlagen

Gewinner: Dirk Schütze bietet Online-Werbeformate an. © Quelle: Kevin Münkel

Über den mit ebenfalls 25.000 Euro dotierten Hauptpreis in der Kategorie „Solo Start“ für den besten Gründer darf sich der Kommunikationsdesigner Dirk Schütze aus Hannover freuen. Seine App Vishnoo erstellt automatisch Layoutvorlagen für Social-Media-Inhalte, Werbebanner oder Onlineshops. Mit ihr lassen sich in kurzer Zeit Adaptionen für die unterschiedlichen Formate erstellen, was bisher oft noch manuell erfolgt. Von Anfang kommenden Jahres an soll sie verfügbar sein.

Das beste Hochschulprojekt: Vegane Schwangerschaftstests

Gewinnergruppe: Alina Eilers (von links), Stanislaus Hans, Eva-Maria Plönnigs und Stephanie Pfeil-Coenen sind die Gesichter von Phaeosynt. © Quelle: Kevin Münkel

Die Wissenschaftler Alina Eilers, Stanislaus Hans, Stephanie Pfeil-Coenen und Eva-Maria Plönnigs von der Leibniz Universität haben das Projekt Phaeosynt ins Leben gerufen. Unter diesem Namen produzieren sie vegane Antikörper in Kieselalgen und damit nicht aus Tieren oder tierischen Zellkulturen – „als einziger Produzent weltweit“, wie sie betonen. Erstes Erzeugnis ist ein veganer Schwangerschaftstest, für den als nächster Schritt ein Prototyp geplant ist. Mit dem Preisgeld für den Sieg beim vom Beratungsunternehmen Econ Gehrke unterstützten „Hochschul-Start“ will Phaeosynt ein weiteres Medizinprodukt forcieren.

Den mit 5000 Euro ausgestatteten Sonderpreis der Hannover Marketing und Tourismus Gesellschaft sicherten sich Jennifer und Vlastyslav Lange aus Hemmingen. Unter dem Label Gemüseglück wollen sie eine dezentrale Kompostieranlage zur Marktreife bringen und sie bei möglichen Kunden wie etwa Landwirten vor Ort aufstellen.