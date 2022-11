﻿Das sind Hannovers zehn höchste Gebäude

Im Vergleich zu Städten wie Frankfurt, Dubai oder New York fällt Hannovers Skyline minimalistisch aus. Nur vier Gebäude sind überhaupt höher als 100 Meter. Doch dank Turmspitzen und manchmal auch Wetterhähnen ragen einige Bauwerke hervor. Wir haben uns die zehn höchsten Gebäude der Stadt genauer angeschaut.

Telemax - 282 Meter

Der Funkturm Telemax im Stadtteil Groß-Buchholz. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Unangefochten das größte „Gebäude“ der Stadt ist der „Telemax“ (Baujahr 1992). Mit seinen 282 Metern gilt er sogar als eines der höchsten Bauwerke Niedersachsens – und mit seinem statisch unsinnigen, eckigen Turmschaft sogar europaweit als eine Kuriosität.

Telemoritz - 141 Meter

Jetzt mit LED-Technik: Das neue VW-Logo am „Telemoritz“. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der 1960 fertiggestellte „Telemoritz“ (früher „Pusteblume“ genannt, heute Werbeträger von VW Nutzfahrzeuge) bringt es mit 141 Metern nur auf die Hälfte seinen großen Bruders „Telemax“. Er sollte eigentlich neben der Hauptpost (heute: Ernst-August-Galerie) errichtet werden und ein Turmcafé haben.

Die warmen Brüder - 125 Meter

Verbrennt Gas für Fernwärme: Das Kraftwerk Linden mit seinen markanten Schloten, den „drei warmen Brüdern“. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

Das Enercity-Gastkraftwerk ist dank seiner imposanten Schornsteine das dritthöchste Bauwerk in Hannover. Die „drei Warmen Brüder“ sind längst ein Wahrzeichen, mindestens ihres Heimatstadtteils Linden. Auf Aufklebern, T-Shirts, Kaffeetassen und Kalendern spenden sie Heimatgefühl.

Verwaltungsgebäude der Deutschen Messe - 110 Meter

Besucher drängen über die Nord-Eingang auf eine Messe. © Quelle: Rainer Jensen

Das Verwaltungsgebäude Nord der Deutschen Messe „mogelt“ sich etwas auf einen vorderen Platz in dieser Rangliste. Eigentlich ist das Gebäude nur 82 Meter hoch – wäre da nicht der Mast. Der ragt nämlich nochmal rund 30 Meter in die Höhe.

Marktkirche - 98 Meter

Die Marktkirche erinnert an den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Jahrhunderte war die Marktkirche aus dem Jahr 1366 das höchste Gebäude in Hannover. Höher als die Spitze der höchsten Stadtkirche durfte keiner bauen, an dieses ungeschriebene Gesetz hielten sich lange auch die reichen Kaufleute. Inzwischen überragen einige Bauwerke das Gotteshaus in der Altstadt, dessen Turmreiter nie wirklich fertiggebaut wurde. Dass die Marktkirche höher ist als das Neue Rathaus liegt nur an dem Wetterhahn auf der Spitze, mit ihm kommt sie auf genau 98 Meter.

Neues Rathaus - 97,73 Meter

Monumentaler Bau: Das Neue Rathaus aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. © Quelle: Robin Beck

Das Neue Rathaus ist zwar nicht das höchste Gebäude in Hannover, hat gegenüber den anderen aber einen Vorteil: Touristen und Einheimische können mit dem Bogenaufzug auf die Aussichtsplattform der Kuppel hinauffahren. Von dort kann jeder oder jede den Blick über die Stadt schweifen lassen.

Stadtwerke-Hochhaus - 92 Meter

Das Enercity-Hauptverwaltungsgebäude am Ihme-Zentrum © Quelle: Villegas

Rund 30 Meter kleiner als die drei „Warmen Brüder“ gehört ein weiteres Gebäude von Enercity fest zum Bild von Linden. Mit 92 Metern überragt das Hauptverwaltungsgebäude der Stadtwerke selbst die riesigen Wohnhäuser des Ihme-Zentrums.

Bredero-Hochhaus - 91 Meter

Ungewisse Zukunft am Bredero-Hochhaus. © Quelle: Katrin Kutter

In den sechziger und siebziger Jahren reiften in Hannovers Bauverwaltung hochtrabende Pläne für eine intensive Stadtentwicklung. Am Aegi, am Raschplatz und am Königsworther Platz sollten dominante Gebäudekomplexe entstehen, die den erwarteten Menschenmassen Wohn- und Arbeitsräume bieten sollten. Realisiert wurden davon das Bredero-Hochhaus mit seinen 23 Stockwerken.

Nord/LB - 83,25 Meter

Das Verwaltungsgebäude der Nord/LB gehört zu den zehn höchsten Gebäuden in Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

2002 erbaut ist das Verwaltungsgebäude der Nord/LB am Friedrichswall eines der jüngeren Hochhäuser in Hannover. Aus der Ferne wirkt der Glaspalast deutlich größer, kommt aber „nur“ auf etwas mehr als 83 Meter. Direkt vor dem Bankgebäude nimmt man den riesigen Turm indes kaum noch wahr.

Wohnhochhaus am Osterfeldamm - 74 Meter

2010 sind die Hochhäuser am Osterfelddamm aufwendig saniert worden. © Quelle: Martin Steiner

Auf die Liste der zehn höchsten Gebäude in Hannover schafft es auch ein reines Wohnhochhaus. Das 1971 erbaute Gebäude in der Nähe des Roderbruchs kommt auf mehr als 74 Meter.

Sascha Priesemann und Conrad von Meding