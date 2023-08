﻿„Menschen machte Orte“ – die Villa Seligmann und ihr Namensgeber

Hannover. „Ich bin von jeher ein einfacher Mann gewesen“, wird Siegmund Seligmann in einem Vortrag von Dr. Peter Schulze beim Sommerfest des Vereins für jüdische Kultur in der Villa Seligmann zitiert. Schulze bestätigt im Weiteren, was der Repräsentationsbau der Villa Seligmann am Rande der Eilenriede bereits ausstrahlt: Siegmund Seligmann kam zwar aus einfachen Verhältnissen, hat es zwischen 1853 und 1925 aber zu einem sozialen Ausnahme-Aufstieg gebracht. So erzählt Siegmund Seligmanns Biographie einerseits die Geschichte eines ebenso ehrgeizigen wie harten Großindustriellen, andererseits aber auch von der kurzen Phase vor der NS-Zeit, als Bürger mit jüdischen Wurzeln rechtliche Gleichstellung genossen und ein Leben in bis dato unmöglicher Selbstbestimmung führen konnten.

Erzählungen aus der Seligmann-Familie

Auch wenn Seligmann wegen seines Geburtstags prominent beleuchtet wird, fasst der Direktor des heutigen Kulturhauses Elia Sakakushev-von Bismarck die Veranstaltung weiter – offener: Als „Menschen machen Orte“ bezeichnet er das Thema des Sommerfestes im einleitenden Salongespräch. Während aus dem Garten, der für Konzerte und Gespräche bei jüdischen Getränken und Speisen hergerichtet ist, Geigenmelodien klingen, spricht er mit den Nachfahren Andrea Rey-Suter und Moritz Fingerle, sowie mit den Seligmann-Historikern Prof. Dr. Stefanie Mahrer und Dr. Anton Weise. Mit Erinnerungen und Erzählungen aus der Familie, Recherche-Einblicken und historischen Kontexten zeichnen sie die Geschichte des Ortes und der bewegten Familiengeschichte nach, schauen aber auch in die Gegenwart und suchen den Ausblick in eine von Offenheit geprägte Gesellschaft.

Vorträge, Filme, Musik

Anders als bei letzten Sommerfesten hat die Villa-Verwaltung beschlossen, auch die Türen ins Innere zu öffnen: Zu dem Fest im Garten gesellt sich ein Rahmenprogramm im Inneren: Die Familiengeschichte wird in Vorträgen und Filmvorführungen („Johanna Seligmann Coppel – Ein Leben für die Familie“) beleuchtet; Ulfert Smidt präsentiert mit der hauseigenen Orgel die Geschichte der Villa als Haus für jüdische Musik, Nicolae Gutu übernimmt diese Aufgabe im intimeren Rahmen am Akkordeon. Währenddessen streift eine bunte Gästegesellschaft durch die weitläufige Räumlichkeiten. Einen Anwohner im Fußballtrikot, der mit seinem Sohn vor allem wegen einem Interesse an der jüdischen Kultur gekommen ist, kann man hier ebenso antreffen, wie Mitglieder der jüdischen Gemeinde, oder eine Gehörlose, die dolmetschen lässt.

„Status der Selbstverständlichkeit“

Die Ausstellung von Natalie Kriwy zeigt eindrückliche Porträts von Holocaust-Überlebenden mit kurzen Zitaten. So erdrückend die Geschichten dieser Menschen wirken, so ehrfürchtig lässt einen die immer auch vorwärtsgewandten Zitate zurück. Trotz aller Schrecken sprechen die Porträtierten mit einem Glauben an eine Gesellschaft ohne Hass. Darin sieht Direktor Elia Sakakushev-von Bismarck auch die Aufgabe und das Potenzial des Hauses: Das Haus beschäftige sich nicht direkt mit Antisemitismus, sondern wolle über die jüdische Kultur aufklären, um „einen Status der Selbstverständlichkeit“ zu erreichen. „Wir glauben daran, dass es in Hannover und in Deutschland möglich ist.“ Die herzlichen, reflektierten und offenen Gespräche, Fragen und Gedanken die sich beim Sommerfest der Villa Seligmann beobachten lassen, sprechen dafür, dass er recht behalten könnte.

