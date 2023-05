﻿Das verbindet Martin Engler von Mono Inc. für immer mit Hannover

Computerspiele

„League of Legends“ und „Rocket League“: So ticken Hannovers junge E-Sport-Profis

Viele Kinder träumen nicht mehr davon, Polizist oder Pilotin zu werden, sondern Influencer oder Youtuberin. Auch E-Sport, also Computerspielen, steht auf der Liste. Dafür braucht es Disziplin und Training. Ein Besuch bei Hannovers Profis in den Teams von „League of Legends“ und „Rocket League“, die an der Dr.-Buhmann-Schule zocken.