﻿49-Euro-Ticket, Deistertag und mehr: Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Burgwedel

NATO-Übung: Darum ist Anfang Mai die Bundeswehr in Burgwedel zu Gast

Große NATO-Übung im Burgwedeler Stadtgebiet: Soldatinnen und Soldaten des Versorgungsbatallion 131 trainieren im Mai in mehreren Ortsteilen und planen eine Info-Veranstaltung an der Biogasanlage in Thönse.