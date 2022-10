﻿Was diese Woche in Hannover wichtig wird

In Hannover läuft die Infa, die Landwirte ziehen Erntebilanz und vor Gericht geht es um Mieter, die keine Miete zahlen: Was diese Woche wichtig wird, lesen Sie hier.

Die Infa läuft auf dem Messegelände

Der vierjährige Lucas hat bei der Infa einen Platz zum Spielen entdeckt. © Quelle: Nancy Heusel

Die Erlebnismesse Infa ist nach ihrer Corona-Zwangspause zurück – und will mit mehr als 550 Ausstellern und etlichen Sonderveranstaltungen noch bis zum Sonntag, 23. Oktober, fröhlichen Glanz nach Hannover bringen. In sechs Messehallen gibt es Beauty- und Bastelaktionen, Weihnachtsdeko, viel Service rund um Bau- und Kinderthemen und Kochshows. Was die Besucher genau erwartet, lesen Sie hier.

Niedersachsens Landwirte ziehen Erntebilanz

Am Montag 17. Oktober, zieht die Landwirtschaftskammer Niedersachsen eine Bilanz des Erntejahrs. Viel Hitze und extrem wenig Regen in den Sommermonaten haben manchen Landwirten und Obstbauern Probleme bereitet. Ein anderes Thema treibt die Bauern ebenfalls um: Die steigenden Energiekosten bereiten erhebliche Sorge.

Prozess gegen Mieter

Das Amtsgericht Neustadt entscheidet am Dienstag, 18. Oktober, über eine Räumungsklage. Dahinter steckt eine lange Geschichte. Eine Vermieterin aus Garbsen versucht seit Jahren vergeblich, ihren Mietern zu kündigen. Das Ehepaar lebt im möblierten Reihenhaus der Vermieterin, zahlt aber seit Langem keine Miete mehr. Die Durchsetzung mehrerer erfolgreicher Räumungsklagen ist bisher gescheitert.

Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen

Nach der Landtagswahl gehen in Hannover in dieser Woche die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen weiter. Es gibt in den Verhandlungen einige Knackpunkte – so wollen die Grünen den Bau des Südschnellwegs in Hannover, wenn es irgendwie geht, noch stoppen, die SPD dringt dagegen auf einen schnellen Baustart. Viel Diskussionsbedarf kann es auch bei anderen Verkehrsthemen geben. Einigkeit besteht dagegen bei dem Vorhaben, eine Landeswohnungsbaugesellschaft zu gründen, mehr Geld in Kliniken und Hochschulen zu investieren und einen 970-Millionen-Euro großen Rettungsschirm gegen die Auswirkungen der Inflation aufzuspannen.

Spätestens am 7. November soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden, am 8. November steht dann die konstituierende Sitzung des Landtags an, bei der Stephan Weil (SPD) wieder zum Ministerpräsidenten gewählt werden soll.

Helfen neue Kühlschränke beim Energiesparen?

Energiesparen: Für den Austausch alter Kühlgeräte kann es einen Zuschuss geben. © Quelle: Lisa Eimermacher

Die steigenden Energiekosten bringen besonders Haushalte mit geringem Einkommen in Bedrängnis. Am Dienstag, 18. Oktober, informieren Stadt, Arbeiterwohlfahrt Region Hannover und Klimaschutzagentur Hannover über die Möglichkeit, alte Kühlschränke gegen energieeffiziente Geräte auszutauschen. Speziell ärmere Bürger können für die Anschaffung eines neuen Geräts Zuschüsse bekommen.

Die Roten spielen auswärts

Am Sonnabend tritt Hannover 96 gegen Nürnberg an. © Quelle: Michael Taeger/Imago

Hannover 96 tritt am Sonnabend, 22. Oktober, gegen den 1. FC Nürnberg an. Das Auswärtsspiel im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg startet um 13 Uhr.

Moderne Virtual-Reality-Arena eröffnet in Hannover

Am Sonntag, 23. Oktober, eröffnet um 12 Uhr eine moderne Virtual-Reality-Arena in Hannover. Bei Zero Latency Hannover können Menschen ab 18 Jahren in virtuelle Spielwelten eintauchen und sich darin völlig frei bewegen. Gespielt wird auf 150 Quadratmetern mit VR-Brille und Controller, ohne Kabel oder Rucksack.