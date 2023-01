﻿Das wird diese Woche in Hannover wichtig

André Rieu spielt in Hannover, und im Landtag geht es um den MHH-Neubau. Was sonst noch in dieser Woche in Hannover wichtig wird, lesen Sie hier.

Hannover. Die Politik tagt wieder – und hat sich für dieses Jahr einiges vorgenommen. Nicht nur das MHH-Gebäude muss dringend saniert werden, auch an vielen Schulen gibt es dringenden Bedarf.

Wann kommt der Neubau der MHH?

Großes Projekt: Der Neubau der MHH verschiebt sich um Jahre. © Quelle: Julian Stratenschulte

Im Wissenschaftsausschuss des niedersächsischen Landtags geht es am Montag um die Neubauten an der Universitätsmedizin Göttingen sowie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Um den Investitionsstau im Bereich der Krankenversorgung an beiden Standorten zu beheben, hat das Land ein Sondervermögen mit einem Volumen von 2,1 Milliarden Euro errichtet. Es handelt sich damit um das derzeit größte Bauprojekt in Niedersachsen und um eins der wohl ambitioniertesten Bauprojekte in der Geschichte Niedersachsens. Seit Ende des vergangenen Jahres ist klar: Bei der MHH wird sich das Milliardenprojekt um mehrere Jahre verzögern. Währenddessen sollen die Gebäude fortlaufend saniert werden. Falko Mohrs, Minister für Wissenschaft und Kultur, wird ab 13.30 Uhr in Raum 1105 des niedersächsischen Landtags über den Stand der Dinge der geplanten Bauvorhaben berichten.

Innenstadtring soll attraktiver werden

Am Montag tagt der Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Grünflächen. Neben dem 1000-Bäume-Programm wird es auch um den Innenstadtring gehen. Die Stadt möchte diesen Bereich, der derzeit vor allem durch stark genutzte Straßen geprägt ist, attraktiver gestalten. Im Ratssaal wird ab 14 Uhr darüber informiert, welche Möglichkeiten es zur Aufwertung gibt.

André Rieu spielt in der ZAG-Arena

André Rieu kommt mit seinem 60-köpfigen Orchester in die ZAG-Arena. © Quelle: Michael Wallmüller

André Rieu hat im Rahmen seiner Deutschlandtour zu einem magischen und unvergesslichen Abend eingeladen. Am Mittwoch spielt der König der romantischen Klänge in der ZAG-Arena. Zu hören gibt es wie gewohnt die üppigen Strauß-Walzer, aber auch Pop, Schlager und Musical-Melodien. Unterstützt wird der 73-jährige Niederländer vom 60-köpfigen Johann-Strauß-Orchester, einem Chor und einer Reihe Solistinnen und Solisten. Beginn ist um 20 Uhr, es gibt noch Karten, sie sind erhältlich ab 47,50 Euro.

IGS Roderbruch braucht neues Dach

Das Glasdach der IGS Roderbruch aus den 70ern ist sanierungsbedürftig. © Quelle: Ilona Hottmann

Der Bauausschuss der Stadt Hannover trifft sich am Mittwoch um 15 Uhr im Ratssaal. Es wird unter anderem um die Sanierung der IGS Roderbruch gehen. Die Schule wurde in den 70er Jahren gebaut, das besonders baufällige Glasdach befindet sich noch im Originalzustand von 1972. Für 1,8 Millionen Euro sollen die alten Glasdächer und die baufälligen Schrägfassaden des Gebäudes saniert werden.

„Kein Scherz!“ – Dieter Nuhr in der Swiss Life Hall

Gewinnt so ziemlich jeder Situation etwas komisches ab: Dieter Nuhr. © Quelle: Katrin Kutter

„Kein Scherz!“ heißt das Motto der Show von Kabarettist Dieter Nuhr am kommenden Sonnabend in Hannover. Der heute 62-jährige war immer schon ein Meister darin, schlechte Aussichten mit einem Lächeln und oft bestechend einfacher Logik in veritablen Witz zu verwandeln und zu beweisen, dass Humor wirklich hilft, dem inneren und äußeren Dilemma zumindest für einen Abend zu entfliehen. Dabei geht er gern auch dahin, wo es wehtut oder der Shitstorm winkt. Was echte politische Satire heutzutage eben so mit sich bringt. Kein Scherz. Um 20 Uhr geht es in der Swiss Life Hall los.

Supertalent-Gewinner zu Gast im Theater am Aegi

Schattentheater auf ganz hohem Niveau: Die Gruppe Mobilé zeigt ihre Show "Moving Shadows" im Theater am Aegi. © Quelle: Manfred Linke

Schattentheater ist eine alte, eine sehr alte Kunst, die seit einigen Jahren ein großes Comeback erlebt. Die „Mobilés“ aus Köln sind spätestens seit ihrem Sieg bei der französischen Fassung der Castingshow „Supertalent“ ein internationaler Topact. Acht Artisten, eine Leinwand, Licht, Musik und viele Ideen – so geht es zurück in die Menschheitsgeschichte oder in die aktuelle Musiklandschaft. Am Sonnabend ab 20 Uhr im Theater am Aegi.