﻿Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Die nächste Streikwelle, ein Reinemachtag und ein emotionsgeladenes Fußballderby – das und was sonst noch in Hannover wichtig wird, lesen Sie hier.

Hannover. Nicht wenige Unternehmen tun sich mittlerweile schwer damit, offene Lehrstellen zu besetzen. Auf der anderen Seite findet nicht jeder Bewerber den gewünschten Platz. In Niedersachsen und damit auch in Hannover steht das Thema Ausbildung deshalb für eine Woche im Fokus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Woche der beruflichen Bildung

Auch das Handwerk benötigt dringend Nachwuchs. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Ausbildung ist Investition in die Zukunft für die Auszubildenden, für die Wirtschaft und für die Gesellschaft. Das betonen die Bundesagentur für Arbeit, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Unternehmerverbände Niedersachsen. Am Montag, 13. März, beginnt deshalb die Woche der beruflichen Bildung mit einer Fülle an Beratungs- und Schnupperangeboten. Auch Vertreter der Landesregierung, die Industrie- und Handelskammer Hannover sowie die Handwerkskammer Hannover beteiligen sich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mordprozess vor dem Landgericht

Mitte Mai vergangenen Jahres ist ein 22-jähriger Mann auf dem Bürgersteig vor dem Rewe-Supermarkt an der Wollebahn in Hannover-Döhren nach einem Messerangriff ums Leben gekommen; Auslöser waren vermutlich Streitigkeiten. Nach drei Wochen nahm die Polizei einen 28-Jährigen fest. Er muss sich ab Montag, 13. März, vor dem Landgericht Hannover wegen Mordes verantworten. Die Anklage sieht das Mordmerkmal Heimtücke.

Drei Tage Streik

Da könnte was liegen bleiben: Auch die Müll- und Wertstoffabfuhr wird bestreikt. © Quelle: Rainer Dröse

In Hannover beginnt am Dienstag, 14. März, die nächste Streikrunde im öffentlichen Dienst. An diesem Tag bleiben wie schon zweimal zuvor die Busse und Bahnen der Üstra im Depot. Auch bei Regiobus fallen deshalb einige Verbindungen aus. Die Warnstreiks betreffen am Dienstag auch städtische Kitas, die Behörden von Stadt und Region, die Sparkasse und das Staatstheater. Gleich zwei Tage, am Dienstag und am Mittwoch, gehen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Krankenhäuser des Klinikums der Region Hannover in den Ausstand. Geplante Operationen fallen aus, dringende Notfälle werden behandelt. Am längsten dauert der Streik beim Abfallzweckverband Aha, nämlich drei Tage von Dienstag bis Donnerstag. Wertstoffhöfe bleiben geschlossen, die Müllabfuhr kommt nicht. Bitter für die Betroffenen: Ausgefallene Touren werden nicht nachgeholt.

Diskussion um die Waldchaussee

Die Waldchaussee ist bisher am Wochenende für den Autoverkehr gesperrt. © Quelle: Hans-Peter Wiechers

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Politisch ist es eine eher ruhige Woche, aber keine ereignislose. Am Mittwoch, 15. März, befasst sich der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss des hannoverschen Rates mit der Waldchaussee in der Eilenriede. Deren mögliche Sperrung für den Autoverkehr über das Wochenende hinaus wird seit einiger Zeit teils hitzig zwischen Befürwortern und Gegnern diskutiert. Auf der Agenda im Ausschuss steht ein Antrag der Fraktion Die Partei/Volt. Sie fordert die Vollsperrung für die Zeit eines sechsmonatigen Testlaufs.

Ausstellung über Willy Brandt

Lübecker Arbeiterjunge, Nazi-Gegner, Sozialdemokrat, Regierender Bürgermeister von Berlin, Außenminister und Bundeskanzler, Friedensnobelpreisträger und Weltpolitiker – die Wanderausstellung der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung spiegelt rund 54 Jahre nach Beginn seiner Kanzlerschaft das Leben Willy Brandts im Licht der wechselvollen Geschichte Deutschlands und Europas im vergangenen Jahrhundert wider. Unter anderem in Berlin, Köln und Leipzig war sie schon zu sehen. Jetzt kommt sie nach Hannover, und zwar ins Freizeitheim Linden an der Windheimstraße 4. Eröffnung ist am Donnerstag, 16. März, 18 Uhr. Danach ist die Ausstellung bis zum 16. April zu sehen.

Saubermachen in der Stadt

Patricia (9), Lotti (5) und Marie (8) haben kürzlich schon einmal Werbung für den Müllsammeltag gemacht. © Quelle: Katrin Kutter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der besten aller Welten würde es diese Veranstaltung gar nicht geben, aber das ist einstweilen Wunschdenken. Unter dem Motto „Gemeinsam im Sammelfieber“ laden die Stadt Hannover und Entsorger Aha ­für Sonnabend, 18. März, zum Müllsammeln ein. Schulklassen können sich bereits in der Woche zuvor, zwischen 13. und 17. März, an der Aktion beteiligen. „Hannover ist putzmunter“ findet bereits zum 17. Mal statt, und zwar am Aktionstag von 11 bis 14 Uhr. In diesem Zeitraum steigt auch ein Fest vor dem Stadtteilzentrum Krokus am Thieplatz in der Kronsbergsiedlung. Alle weiteren Informationen stehen unter www.hannover-sauber.de im Internet.

Das Derby steigt

Im Hinspiel endete das Niedersachsen-Derby mit einem 1:1-Unentschieden. Jetzt sieht man sich wieder. © Quelle: Florian Petrow

Für manchen ist es der wichtigste Termin der Woche, wenn nicht des bisherigen Jahres, auch wenn er nicht in Hannover stattfindet. In der 2. Fußball-Bundesliga steht am Sonntag, 19. März, das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 an. Es wird auf jeden Fall emotionsgeladen – und hoffentlich friedlich. Anpfiff der ausverkauften Partie in Braunschweig ist um 13.30 Uhr.