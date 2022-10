﻿Das wird rocken: Def Leppard und Mötley Crüe kommen 2023 nach Hannover

Hannover. Kaum ist die größte Stadiontour 2022 durch Nordamerika mit mehr als 1,3 Millionen verkauften Tickets in diesem Jahr vorbei, gehen die gefeierten Rocklegenden, Def Leppard und Mötley Crüe, 2023 auf Welttournee. Im Mai und Juni sind sie bei drei Konzerten in Mönchengladbach, München und Hannover dann auch auf deutschen Bühnen zu erleben.

Die von der Agentur Live Nation produzierte Welttournee beginnt am 18. Februar 2023 in Mexiko-Stadt. Beide Bands werden ihre mitreißenden Bühnenshows zunächst in Lateinamerika performen, ehe sie ab Mai 2023 durch Europa rocken. Am 22. Mai gastieren sie im britischen Sheffield, direkt danach stehen zwei Deutschlandtermine am 25. Mai in Mönchengladbach und am 27. Mai in München auf dem Plan. Am 3. Juni rocken sie die Expo-Plaza in Hannover.

Zu den weiteren Stopps zählen beispielsweise das legendäre Wembley-Stadion in London; der vorerst letzte Tourtermin am 6. Juli findet in Glasgow statt. Weitere Termine für 2023 sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

