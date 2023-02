﻿Hannovers Hosseiny sucht im TV nach seiner Traumfrau

Bei Instagram schlägt er sich gerne auf die Seite von Frauen, fürs Leben hat er aber noch keine gefunden: Deshalb sucht Amir Hosseiny am 1. März in der Datingshow „Date my Mom“ (TLC, 20.15 Uhr) nach einer Partnerin. Uns hat der Hannoveraner erzählt, wie diese sein soll, was er an seiner Mutter schätzt und warum er das Regime in seinem Heimatland Iran verachtet.

Hannover. Er hat viele Talente, Menschen um sich herum zu unterhalten: Einst hat Amir Hosseiny (27) das als Barmann hinterm Tresen gemacht, mittlerweile entertaint er 106.000 Fans bei Instagram – und am 1. März dann auch noch im Fernsehen. Da sucht der Hannoveraner nämlich in der TV-Show „Date my Mom“ (TLC, 20.15 Uhr) nach einer Freundin – und zwar über deren Mutter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünf potenzielle Schwiegermütter versuchen, Hosseiny ihre Töchter so interessant vorzustellen, dass der sich wiederum vorstellen kann, die Mädels zu treffen. „Als ich für das Format angefragt worden bin, dachte ich erst, es geht um meine Mutter“, erzählt uns der 27-Jährige lachend. „Sie ist zwar sehr offen, aber das hätte sie garantiert nicht gemacht.“ Für sich selbst musste der Mann aber gar nicht so lange überlegen – zum einen kennt er das Format noch aus „alten MTV-Zeiten“, zum anderen hat Hosseiny Fernseherfahrungen: Im Sommer 2021 war er bei „Mein Date, mein bester Freund und ich“ dabei.

Nun also die öffentliche Partnerinnensuche über Bande Mutter, warum nicht. Und ohne vorwegzugreifen – seine Folge ist natürlich im Kasten – kann er verraten, dass es eine Kleidungschallenge geben wird. So versucht er, etwas über den Stil seiner potenziellen Zukünftigen zu erfahren. Außerdem geht’s zum Thaiboxen und in eine Cocktailbar. „Ich hoffe, dass die Mütter nicht nur das Positive von ihren Töchtern erzählen, sondern auch Sachen ansprechen, die nicht so prickelnd sind.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Date my Mom“: In dieser Staffel ist mit Amir Hosseiny auch ein Kandidat aus Hannover dabei. © Quelle: Warner Bros.

Hosseiny hat jedenfalls eine klare Vorstellung von der Frau an seiner Seite: „Sie sollte humorvoll, selbstständig und loyal sein“, wünscht er sich in Bezug auf die inneren Werte. Und optisch? „Ich achte sehr auf Ausstrahlung“ , versichert er. „Die Augen sollten grün oder blau sein, braun habe ich ja selber. Und sie sollte eine schlanke Taille haben, gerne mehr Po“, sagt er, „aber bitte nicht künstlich“. Er weiß, um seine lustige Seite, lebt ohnehin nach seinem Motto „Das Passwort fürs Leben heißt Humor“ und ergänzt dann noch mit einem Augenzwinkern: „Auf Brüste kann ich verzichten. Die kann man günstig machen.“ Klappern, in seinem Fall Schnacken, gehört offenbar zum Handwerk.

Amir Hosseiny *30. Oktober 1995 in Teheran (Iran). Als er zwei Jahre alt ist, verlässt sein Vater die Familie. Amir Hosseiny wächst zum Teil bei seinen Großeltern auf, während seine Mutter in Deutschland arbeitet. 2005 zieht er nach Hannover, sie leben in der List/Vahrenwald, später ziehen sie an den Welfenplatz. Er besucht die IGS Vahrenheide, macht dort den Realschulabschluss, holt den erweiterten Realschulabschluss nach. Sein Fachabi bricht er ab, um eine Ausbildung beim Aufzugsunternehmen Kone zu beginnen. Dort ist er im Kundenservice und der Datenabteilung tätig. Während des Lockdowns macht er zum Spaß Videos in den sozialen Medien, lädt dort Cocktail-Tutorials hoch – mit großem Erfolg. Mittlerweile folgen ihm 106.000 Menschen bei Instagram. Er arbeitet ab und zu noch als Barmann im „6 Sinne“ und dem „05Elf“ am Weißekreuzplatz.

Dabei tickt Amir Hosseiny gar nicht so platt wie so eine Bemerkung. Nach eigenen Angaben sind 78 Prozent seiner Anhängerschaft bei Instagram weiblich. Was daran liegen dürfte, dass er sich häufig mit Frauen solidarisiert: „Ich bin definitiv Team Mädchen.“ In seinen Geschichten kritisiert er beispielsweise die südländische Mentalität von Geschlechtsgenossen, hält nichts von Machogehabe. „Ich will Gentleman sein und die Damen auch so behandeln.“ Dafür erntet er dann oft Hasskommentare und Beleidigungen, was es an sich abperlen lässt.

Lesen Sie auch

Aus vorhergegangen Beziehungen weiß Hosseiny, wie viel man in Bezug auf Frauen falsch machen kann „und ich habe auch Fehler gemacht, war zum Beispiel total eifersüchtig.“ Er habe an sich gearbeitet, viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen. „Bildung macht viel aus.“ Der gebürtige Iraner, der alleine von seiner Mutter und seinen Großeltern großgezogen worden ist, sagt: „Frauen müssen eigenständig sein und machen können, was sie wollen.“ Seine Mutter Elham (47) und seine Tante sind in Hannover regelmäßig bei Demonstrationen, um ihre Solidarität mit der Revolution in Iran auszudrücken und gegen die islamische Regierung zu protestieren. „Ich hoffe, dass unser Land endlich frei wird“, sagt der junge Mann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Mama: Amir Hosseiny hat zu seiner Mutter Elham ein gutes Verhältnis. © Quelle: privat

Dem Regime wirft er vor, Frauen im eigenen Land zu unterdrücken, „während deren Töchter im Ausland leben, freizügig leben, das sogar bei Instagram zeigen“. Ihm ist es deshalb einmal mehr wichtig, seiner Mutter Wertschätzung entgegenzubringen und etwas zurückzugeben. „Sie arbeitet hart, ist immer für mich da. Deshalb habe ich es zum Ritual gemacht, sie am Wochenende zum Essen auszuführen.“