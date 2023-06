﻿Dauerregen: Bulli-Festival 2023 in Hannover nicht in Gefahr

Hannover. Gute Laune im Regen: Beim Bulli-Festival 2023 in Hannover sind die ersten 1000 Besucher trotz des Unwetters am Donnerstag angereist. Das Bulli-Festival selbst ist nicht in Gefahr. VW-Sprecher Tobias Salzmann: „Am Nachmittag soll das Wetter deutlich besser werden, wir können die Veranstaltung ohne Abstriche durchziehen.“

1200 Bulli-Fahrer hatten sich für die Vorab-Anreise am Donnerstag angemeldet – 1050 sind tatsächlich gekommen, parken schon auf dem Messeparkplatz. Die Hauptanreise findet allerdings am heutigen Freitag statt.

Salzmann: „Der Platz ist in Ordnung, vielleicht gibt es hier und da ein paar Pfützen.“ Am Programm werde jedenfalls nichts geändert.

Die ersten 1000 Besucher sind schon mit ihrem Fahrzeugen auf dem Messegelände angekommen. Das Unwetter konnte sie nicht davon abhalten. © Quelle: VW

Um 13 Uhr wird das Festival-Gelände offiziell eröffnet. Um 14.30 Uhr startet am Werk in Stöcken der große Bulli-Konvoi mit mindestens 75 Fahrzeugen, die gegen 15.30 Uhr auf dem Messegelände ankommen. Dann wird das Festival eröffnet.

