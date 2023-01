﻿Dauerregen in der Region Hannover: Wie groß ist der Effekt nach der langen Trockenheit?

Der Dauerregen dieser Tage lässt die Pegel von Flüssen und Stauseen ansteigen. Aber reicht das nach der langen Trockenzeit? Experten der Wasserwerke und aus der Landwirtschaft haben eine eindeutige Antwort: In den Böden kommt noch immer zu wenig Wasser an.

Hannover. Die langen Regenfälle der vergangene Tage und Wochen lassen die Pegel in der Region Hannover steigen. Der Leinepegel in Herrenhausen stand am Freitag, 13. Januar, bei 2,02 Metern – Tendenz steigend. Vom Hochwasser im Jahr 2003 ist er aber noch weit entfernt, damals stand das Wasser 5,97 Meter hoch.