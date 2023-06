﻿Dauerregen lässt Pegel der Flüsse in der Region Hannover steigen

Kostenfrei bis 09:30 Uhr lesen

Norddeutsche Landesbank

Nord/LB gibt drei Filialen auf – auch die am Georgsplatz in Hannover

Die Norddeutsche Landesbank will am Georgsplatz in Hannover, in Bremen und in Oldenburg keine klassischen Zweigstellen mit Schaltern mehr betreiben. Stattdessen plant sie Beratungszentren vor allem für vermögende Kunden.