﻿Dauerregen: Warnung vor Hochwasser auch in der Region Hannover

Für den Landkreis Hildesheim ging am Freitagmorgen bereits eine Warnung über die App Nina raus: Experten warnen angesichts des ergiebigen Niederschlags am Freitag vor Hochwasser – dies gilt auch für die Leine und damit die Region Hannover.

Hannover. 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in Form von Schnee und Regen am Donnerstag in Hannover, Dauerregen auch am Freitag: Und weil das auch im Harz nicht anders aussieht, steigen in Niedersachsen die Pegel der Flüsse an – nicht zuletzt im Gesamteinzugsgebiet der Aller, Leine und Oker. Für den Landkreis Hildesheim ging am Freitagmorgen via Warnapp Nina bereits eine Hochwasserwarnung raus.

Auch die Region Hannover könnte betroffen sein. Auf dem Länderübergreifenden Hochwasser-Portal (LHP) wird seit Freitagvormittag, 10.54 Uhr, vor einem kleinen bis mittleren Hochwasser für das Flussgebiet der Leine gewarnt.

Hannover: Erhöhte Wasserstände, aber keine Meldestufe

Derzeit ist allerdings noch an keinem Messpunkt in der Region Hannover eine Meldestufe erreicht. In Koldingen beträgt der Wasserstand der Leine laut Niedersächsischem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 226 Zentimeter – das sind 82 Zentimeter mehr als der mittlere Wasserstand. Meldestufe 1 wird erst bei einem Wasserstand von 320 Zentimetern erreicht. In Herrenhausen waren es am Freitagmittag 244 Zentimeter, 74 Zentimeter über über dem mittleren Wasserstand, 136 Zentimeter unter Meldestufe 1 (Stand: 12.45 Uhr).

Meldestufe 1 bereits erreicht hat hingegen die Nette bei Groß Rhüden. Laut Nina-Warnung sei zu erwarten, „dass der feuchte Witterungsabschnitt in Kombination mit einer möglichen Schneeschmelze das Abflussniveau auch über das Wochenende hinaus auf erhöhtem Niveau halten wird“. Immerhin: Am Sonnabend besteht sowohl in Hannover als auch im Harz eine deutlich verringerte Niederschlagswahrscheinlichkeit.