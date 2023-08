﻿Dauerstau auf Hannovers Hildesheimer Straße: Wann hat das ein Ende?

Hannover

Weil Regen vorhergesagt ist: „Skate by Night“ am Mittwochabend abgesagt

Die Wetterprognose passt nicht: Am Mittwochabend, 30. August, sollten eigentlich einmal mehr zahlreiche Skaterinnen und Skater in der Stadt unterwegs sein. Doch weil Regen vorhergesagt ist, wurde die Veranstaltung „Skate by Night“ am Mittag abgesagt.