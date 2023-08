﻿Bauarbeiten an drei wichtigen Strecken: Hannovers Süden versinkt im Dauerstau

Illustratorin aus Gehrden

Wenn Sie an der Ampel oder im Park jemand genau anschaut, könnte es Anne „Rikta“ Grobe (51) sein. Sie sammelt im Alltag Impressionen, die sie dann in ihre Geschichten einfließen lässt. Wir haben die Illustratorin, deren erstes Wimmelbuch am 30. August erscheint, zu Hause in Gehrden besucht.