Die komplette Tournee von David Hasselhoff muss aufgrund einer Augenerkrankung des Künstlers abgesagt werden. Auch der in der Swiss-Life-Hall geplante Auftritt in Hannover fällt aus. Der 70-Jährige kündigte allerdings schon eine Rückkehr auf die Bühne an.

