Belit Onays Deal mit den Aktivisten der Klima-Klebeaktionen ist ein Coup – für ihn. Aber jetzt braucht es wieder echten Klimaschutz, meint Heiko Randermann.

Hannover. Keine Klebeaktionen mehr auf Hannovers Straßen, dafür geht ein Brief aus dem Rathaus nach Berlin – Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ist mit seinem Deal mit den Klebeaktivisten der Letzten Generation ein verblüffendes Kunststück gelungen, bei dem man nicht so genau weiß, ob man es bewundern oder sich einfach nur wundern soll. Doch der Reihe nach. Was ist eigentlich passiert?