﻿Deal mit Letzter Generation: SPD-Bundestagsfraktion erteilt Appell Onays klare Absage

Hannover. Die Bildung eines „Gesellschaftsrats“ vorantreiben, der der Bundesregierung Gesetzentwürfe in die Feder diktiert? Die SPD-Bundestagsfraktion erteilt dieser Forderung der sogenannten Letzten Generation eine klare Absage und wundert sich, dass sich Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) nicht klar von einer solchen Idee distanziert. Damit reagiert die SPD auf den schriftlichen Appell Onays an die Bundestagsfraktionen, die Forderungen der Klimaaktivisten zu unterstützten.

„Proteste nicht um jeden Preis beenden“

Rolf Mützenich, SPD-Fraktionschef, erteilt Onays Wünschen eine freundliche, aber sehr deutliche Absage. In einem Brief an Hannovers OB, der dieser Zeitung vorliegt, kritisiert Mützenich, dass sich Onay auf einen Deal mit den Aktivisten überhaupt eingelassen hat. Politik müsse immer damit rechnen, dass es Proteste und Demonstrationen für oder gegen Entscheidungen gebe, schreibt der Fraktionschef. „Politische Entscheidungen zu treffen, nur um Proteste um jeden Preis zu beenden, ist aus meiner Sicht jedoch keine zielführende Richtschnur, da sich Politik durch entsprechende Forderungen und das Einlassen auf diese erpressbar macht“, schreibt Mützenich.

Onay hatte sich nach beinahe täglichen Klebe-Protesten auf Hannovers Straßen mit Vertretern der Letzten Generation im Rathaus zu Gesprächen getroffen. Ergebnis: Onay unterstützt die Forderungen der Gruppe weitgehend und richtet einen Appell an die Bundestagsfraktionen, im Gegenzug stellen die Aktivisten ihre Proteste in Hannover ein. Der umstrittene Deal hat Onay ein bundesweites Medienecho beschert.

Marburger OB folgt dem Beispiel Onays

Für die SPD im Bundestag bleibt Onays Rückendeckung für die Letzte Generation unverständlich. „Wenn das Aufrechterhalten der Proteste an einen nicht-demokratisch legitimierten ,Gesellschaftsrat’ geknüpft ist, entfällt aus meiner Sicht die Grundlage für seriöse Verständigungen“, meint Mützenich. In „keiner Weise nachvollziehbar“ sei es, dass Onay einem „Gesellschaftsrat“ keine eindeutige Absage erteilt habe.

Skeptisch: SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich hält wenig von Deals mit der Letzten Generation. © Quelle: Kira Hofmann

Unterdessen folgt der Marburger Bürgermeister Thomas Spies (SPD) dem Beispiel seines Amtskollegen in Hannover und trifft mit der Letzten Generation eine ähnliche Übereinkunft. Spies unterstützt deren Forderungen, dafür unterlassen die Aktivisten ihre Proteste. Die Aktivisten feiern ihren Erfolg – und setzen ihre Aktionen in anderen Städten fort. So haben sie kürzlich das Grundgesetz-Denkmal in Berlin mit Öl beschmiert.