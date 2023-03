﻿Wie viele Schusswaffen gibt es in Hannover – und wer darf eine besitzen?

Werden die Waffengesetze in Deutschland nicht ausreichend kontrolliert? Diese Debatte bewegt nach der Amoktat in Hamburg die Gemüter. Wie häufig werden Waffenbesitzer in Hannover überprüft? Und wie viele Schusswaffen gibt es hier überhaupt? Wir liefern Infos und Zahlen aus Stadt und Umland.

Hannover. Sind die Waffengesetze in Deutschland streng genug? Nach der Gewalttat in Hamburg am 9. März, als ein Amokläufer mit einer halbautomatischen Pistole acht Menschen erschoss, wird darüber diskutiert. Rund eine Million Deutsche besitzen privat insgesamt 5,7 Millionen legale Schusswaffen. Wie sieht das eigentlich in Hannover aus? Wie viele Schusswaffen sind hier registriert? Wann darf ich einen Waffenschein machen, wie viele Waffen darf ich besitzen? Und wie laufen die Kontrollen ab? Wir liefern die wichtigsten Zahlen und Fakten zu Schusswaffen in der Stadt und im Umland.

Wie viele Schusswaffen gibt es in Hannover?

In der Stadt Hannover gibt es rund 14.000 erlaubnispflichtige Schusswaffen. Im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover, der 15 Umlandkommunen umfasst, sind 29.840 Schusswaffen registriert. Nach Kalibermaß wird nicht unterschieden. „Eine Auswertung, ob es sich um großkalibrige oder kleinkalibrige Schusswaffen handelt, kann aus technischen Gründen nicht erfolgen“, sagt Regionssprecherin Carmen Pförtner.

Gar nicht in der Statistik erfasst sind erlaubnisfreie Waffen, die ohne einen sogenannten waffenrechtlichen Nachweis ab dem 18. Lebensjahr frei erworben werden können. Dazu zählen Schreckschuss-, Luftdruck- und Reizgaswaffen. Wer erlaubnisfreie Waffen wie Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen mit sich führen möchte, braucht dafür allerdings den kleinen Waffenschein.

Wer darf eine Schusswaffe besitzen?

Grundsätzlich gilt ein Mindestalter von 18 Jahren. Wer eine erlaubnispflichtige Waffe kaufen möchte, benötigt eine Waffenbesitzkarte. Die wird von der zuständigen Behörde ausgestellt. Dafür muss der Antragssteller laut Waffen­gesetz körperlich und persönlich geeignet sein. Man darf nicht rechtskräftig verurteilt, Mitglied in einem verfassungswidrigen Verein oder einer verbotenen Partei oder geschäftsunfähig sein.

Zudem müssen Nachweise über waffenrechtliche Sachkunde sowie ein persönliches Bedürfnis erbracht werden. Ein solches besteht beispielsweise bei Jägern, Sportschützen, Bewachungspersonal oder Waffensammlern.

Wie viele Menschen in Hannover haben eine Waffenerlaubnis?

Im Zuständigkeitsbereich der Region besitzen rund 10.200 Personen eine „waffenrechtliche Erlaubnis“. In der Stadt sind es rund 8300 Menschen. Das bedeutet aber nicht, dass insgesamt 18.500 Menschen in der Region Hannover ständig mit scharfen Waffen herumliefen. Der Kreis derjenigen, die eine großkalibrige, halbautomatische Pistole – wie sie der Amokläufer in Hamburg benutzt hatte – herumtragen dürfen, ist denkbar klein. Den dafür nötigen, sogenannten großen Waffenschein haben im Zuständigkeitsbereich der Stadt und der Region Hannover lediglich 14 Personen. Tatsächlich handelt es sich meist um Angehörige von Sicherheitsfirmen.

Für Sportschützen und Jäger in Hannover und den Umlandgemeinden reicht die Waffenbesitzkarte. 4800 Menschen im Umland und etwa 3300 Personen in der Stadt haben eine solche Berechtigung. Zudem gibt es noch rund 5000 Menschen im Stadtgebiet Hannovers und 5400 im Regionsbereich, die eine Genehmigung haben, Schreckschusswaffen mit sich zu führen, den sogenannten kleinen Waffenschein.

Klare Regeln: Ein Sportschütze darf sein Gewehr nur auf dem Weg zum Schießstand mit sich führen. © Quelle: Patrick Pleul

Wer darf eine Waffe mit sich führen?

Das Führen von Waffen außerhalb des eigenen Grundstücks oder der Wohnung ist noch einmal gesondert geregelt. Nicht jeder, der eine Waffe besitzen darf, darf sie auch permanent in der Öffentlichkeit tragen. Dafür wird ein Waffenschein benötigt, den in Hannover nur 14 Personen haben.

Wer lediglich über eine Waffenbesitzkarte verfügt, darf seine Waffe „nur im Rahmen der Ausübung des angemeldeten ,Bedürfnisses’ zum Beispiel zur Jagd oder zur Ausübung des Schießsports führen“, erklärt Stadtsprecher Udo Möller. Das heißt: Ein Sportschütze darf sein Gewehr nicht ständig herumtragen, sondern lediglich auf dem Weg zum Schießstand mit sich führen. Um erlaubnisfreie Waffen wie Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen mit sich führen zu dürfen, ist der kleine Waffenschein nötig.

Wie viele Waffen darf eine Person besitzen?

Das hängt davon ab, ob die Person eine gelbe, grüne oder rote Waffenbesitzkarte (WBK) besitzt. Jäger und Sportschützen, auf die der größte Anteil an Waffen in Stadt und Region Hannover fällt, haben häufig eine grüne Waffenbesitzkarte. Jäger dürfen unbegrenzt Langwaffen sowie zwei Kurzwaffen besitzen. Bei Sportschützen mit grüner WBK ist das Kontingent in der Regel begrenzt auf drei halbautomatische Schusswaffen oder zwei mehrschüssige Kurzwaffen. Eine generelle Begrenzung gibt es allerdings nicht – im Gegensatz zur gelben Waffenbesitzkarte. Die beantragen häufig erfahrene Sportschützen. Das Maximum liegt hier bei zehn Waffen.

Eine rote Waffenbesitzkarte bekommen Sammler und Sachverständige. Inhaber der roten WBK dürfen eine unbegrenzte Anzahl an Waffen besitzen, müssen aber besondere Voraussetzungen einhalten.

Wer kontrolliert Waffenbesitzer in Hannover?

In Hannover ist die Waffenbehörde der Landeshauptstadt zuständig für Waffenkontrollen. Im Umland hat das weitgehend die Regionsverwaltung übernommen. Sie überprüft in 15 Kommunen, ob Waffen und Munition sicher verwahrt und Personen geeignet sind, eine Waffe mit sich zu führen. Die Städte Garbsen, Lehrte, Neustadt am Rübenberge, Springe und Wunstorf haben eine eigene Waffenbehörde.

Kontrolle: Waffenbehörden schauen sich an, ob Schusswaffen ordnungsgemäß aufbewahrt sind. © Quelle: Friso Gentsch

Wie laufen die Kontrollen ab?

Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis werden beim Ersterwerb und in regelmäßigen Abständen auf ihre Zuverlässigkeit und ihre persönliche Eignung überprüft. Dafür bekommt die zuständige Behörde unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister, Auskunft aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister, eine Auskunft der Verfassungsschutzbehörde und eine Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle. Außerdem findet eine Kontrolle vor Ort statt. Dabei überprüft geschultes Personal, ob die Waffen und gegebenenfalls vorhandene Munition ordnungsgemäß aufbewahrt werden. Bei Auffälligkeiten gibt es anlassbezogene Überprüfungen.

Wie häufig wird in Hannover kontrolliert?

Sowohl die Stadt als auch die Region geben an, dass eine regelmäßige Überprüfung gemäß Waffengesetz stattfindet. Nach Angaben der Stadt haben die Waffeninspekteure im Jahr 2019 insgesamt 426 Kontrollen durchgeführt. Im Jahr 2020 waren es nur 168. In den Jahren 2021 und 2022 seien die Überprüfungen aufgrund der Corona-Pandemie noch weiter zurückgegangen, inzwischen habe sich das aber wieder geändert, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Dieses Jahr habe die Behörde bereits 37 Waffenbesitzer unter die Lupe genommen. Zwei Waffeninspekteure sind bei der Stadt Hannover für die Kontrollen zuständig, zwei bei der Regionsverwaltung. „Bei Bedarf stehen weitere sechs Mitarbeitende der Waffenbehörde für die Durchführung von Kontrollen zur Verfügung“, sagt Regionssprecherin Carmen Pförtner.

Die Kontrollen finden auch bei den derzeit 95 Sportschützenvereinen statt. Hannovers Schützenpräsident Paul-Eric Stolle wünscht sich regelmäßigere Überprüfungen durch die Behörden. „Oft fehlt es dafür an Personal“, meint er.

Wie viele Anträge auf einen Waffenschein werden in Hannover jährlich abgelehnt?

Die Waffenbehörde der Stadt Hannover lehnt jährlich 40 bis 50 Anträge ab oder widerruft diese. Davon betroffen seien fast ausschließlich kleine Waffenscheine. Im Zuständigkeitsbereich der Region werden pro Jahr rund 20 bis 25 Anträge zur Ausstellung einer Waffenbesitzkarte oder von kleinen Waffenscheinen abgelehnt.

Ist die Zahl der Waffenbesitzer in Hannover gestiegen?

Nein. Die Anzahl der Inhaber einer Waffenbesitzkarte sei in den vergangenen drei Jahren konstant geblieben, teilt Regionssprecherin Carmen Pförtner mit. Auch in der Stadt stagniert die Zahl. Die Zahl der kleinen Waffenscheine ist dort allerdings leicht gestiegen, von 4761 im Jahr 2020 auf 5082. Die Zahl der großen Waffenscheine hat sich in diesem Zeitraum im Umland und in der Stadt nicht verändert.

Die Zahl der neu ausgestellten kleinen Waffenscheine in der Region ist leicht gesunken. 2020 wurden 401 Anträge bewilligt, 2021 waren es 441 und 2022 nur noch 319. „Für das Jahr 2023 zeichnet sich ab, dass die Neuausstellungen ungefähr auf dem Niveau der Jahre 2020 und 2021 liegen werden“, sagt Pförtner.