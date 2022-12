﻿„Haushalt ist aus den Fugen geraten“: So reagieren Ratspolitiker auf das neue Millionenloch in der hannoverschen Stadtkasse

Hannover. Die finanzielle Lage der Stadt Hannover verschlimmert sich in den kommenden Jahren deutlich stärker als bisher angenommen. Die Kämmerei geht von einem zusätzlichen Einbruch im Doppelhaushalt 2023/2024 um rund 71 Millionen Euro aus. Damit steigt das Defizit insgesamt auf fast 450 Millionen Euro an. "Der Haushalt ist aus den Fugen geraten", sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper. Auch die SPD spricht von einer dramatischen Lage, die Grünen meinen: "Wir befinden uns in stürmischen Zeiten."

Grüne und SPD halten allerdings an den bereits im Finanzausschuss beschlossenen Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen fest. Das Paket werde jetzt nicht noch einmal aufgeschnürt, sagt Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Der Ansicht ist auch die SPD. "Die Entwicklung zeigt uns, dass die Maßnahmen, so schmerzhaft sie sein mögen, richtig bleiben", sagt Fraktionschef Lars Kelich. Mit rot-grüner Mehrheit hatte der Ausschuss kürzlich ein städtisches Sparpaket mit einem Volumen von 121 Millionen Euro beschlossen.

CDU fordert eine Haushaltssperre

Mehr Engagement wünscht sich die CDU. „Die Stadt sollte jetzt dringend eine Haushaltssperre verhängen“, sagt Semper. Das bedeutet, dass Etats der Verwaltung nicht voll ausgeschöpft werden dürfen. Alle Ausgaben, die über eine festgelegte Grenze hinausgehen, müssen von der Kämmerei genehmigt werden. Die FDP gibt sich wenig überrascht. „Der Einbruch war zu erwarten, und Grün-Rot gibt weiterhin fröhlich Geld aus“, meint FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Fordert eine Haushaltssperre: CDU-Fraktionschef Felix Semper. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Einig sind sich CDU und Grüne darin, dass Land und Bund helfen müssen, insbesondere bei den Kosten für Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten. „Es braucht Interventionen von außen“, sagt Grünen-Fraktionschef Gardemin.

Derzeit bekommt Hannover eine Kostenpauschale von 10.000 Euro pro Flüchtling vom Land erstattet. Die Kosten für Unterkunft und Betreuung seien in einer Großstadt wie Hannover aber deutlich höher, heißt es aus dem Rathaus. Die Stadt bekommt in den kommenden Monaten Tausende Flüchtlinge vom Land zugewiesen. Darin liegt eine der Ursachen für das riesige Haushaltsloch. Die anderen sind unter anderem höhere Zinsbelastung und voraussichtlich steigende Tarife für Verwaltungsmitarbeiter.