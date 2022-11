﻿Rote Zahlen: So will die Region Hannover bis 2026 151 Millionen Euro einsparen

Die Region Hannover ist noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht: Das Defizit gab Regionspräsident Steffen Krach am Donnerstag mit 171 Millionen Euro an. Schuld ist vor allem die Inflation und hohe Energiepreise. Bis 2026 sollen jetzt 151 Millionen Euro eingespart werden.

Hannover. Hohe Inflation, gestiegene Ausgaben durch die Energiekrise vor allem bei den sozialen Leistungen und den beiden Verkehrsunternehmen Regiobus und Üstra, und zeitnahe Zuweisungen von Bund und Land bleiben aus: Die Region Hannover steckt so tief in die roten Zahlen, dass die Behörde jetzt zum Haushalt 2023 noch ein Haushaltskonsolidierungskonzept (HSK) auf den Weg bringt.

Aktuell geht die Region von einem Minus im Haushalt von gut 170 Millionen Euro fürs kommende Jahr aus. Mit der Haushaltskonsolidierung will sie von 2023 bis 2026 insgesamt 151 Millionen Euro einsparen. Im Spätsommer waren es noch 134 Millionen Euro Miese gewesen.

„Wir können nicht zusehen, wie die Schulden weiter wachsen“, sagte Regionspräsident Steffen Krach nun. Das HSK für 2023 – das erste nach zwölf Jahren – sei noch freiwillig, aber spätestens 2024 wäre es notwendig geworden. Ohne die Sparmaßnahmen bis 2026, die die Regionsversammlung kurz vor Weihnachten beschließen soll, würde das Minus im Regionshaushalt auf über 214 Millionen steigen. Mit den Sparvorschlägen verbleibt, so die Prognose, immer noch eine Lücke von 186 Millionen Euro im Etat.

„Unsere Sparmaßmaßnahmen reichen dauerhaft nicht aus, um den Haushalt zu konsolidieren. Ohne die Hilfe von Bund und Land schaffen wir es nicht“, so Finanzdezernentin Cordula Dautz. Die Region nimmt Bund und Land bereits jetzt in die Pflicht, denn 70 Millionen von den 151 Millionen im HSK sollen durch Bund-Länderausgleiche zustande kommen.

Großes Einsparungspotential bei Üstra und Regiobus

Die Regionsbehörde legt der Politik erstmals im Finanzausschuss am 8.Dezember eine Reihe Sparvorschläge vor. Steffen Krach betont aber, „nicht mit der Rasenmähermethode vorgegangen zu sein“.

Ein großes Einsparpotenzial sieht die Region in den kommenden Jahren bei Regiobus und Üstra mit gut 31 Millionen Euro. Durch interne Strukturmaßnahmen und Digitalisierung bei der Regionsverwaltung selber sollen weitere 37 Millionen Euro eingespart werden. Nicht erhöht wird auf Vorschlag der Verwaltung die Regionsumlage. „Das wäre das falsche Signal an die Kommunen, die selber nichts mehr in der Tasche haben“, so der Regionspräsident.

In den Fokus will Krach stattdessen das Projekt „Region 2.0“ rücken: eine genaue Prüfung der bisherigen Verteilung von Aufgaben zwischen der Region und den Kommunen. Er hält es beispielsweise für möglich, die Aufgaben der beiden Veterinärämter bei Stadt Hannover und der Region zu bündeln, ebenso die beiden Ausländerbehörden.

Auch der Katastrophenschutz könne aus einer Hand koordiniert werden. Auf der anderen Seite hält Krach es für möglich, beim Thema Soziales, bei der Bauaufsicht und eventuell bei den Jugendämtern die Arbeit vor Ort an die Kommunen abzugeben. „Darüber muss man diskutieren“, findet er. Gesundheit und Nahverkehr will er hingegen weiter zentral bei der Region belassen.

Erlebnis-Zoo bekommt zwei Millionen Euro weniger Zuschüsse

Das hochdefizitäre Klinikum Region Hannover taucht im HSK nicht auf, da es über Investitionszuschüsse finanziert wird. Dennoch beinhalte die Medizinstrategie 2030, über die aktuell diskutiert wird, auch Maßnahmen, wie der Krankenhausverbund künftig wirtschaftlicher geführt werde. „Im Februar 2023 erwarten wir Ergebnisse“, so Steffen Krach.

Andere Beteiligungsunternehmen der Region wie die Infra Strukturgesellschaft, die Klimaschutzagentur, der GVH und die beiden Verkehrsunternehmen müssen bis 2026 mit Kürzungen von zusammen etwa 41 Millionen Euro bei Zuschüssen rechnen. Beim Erlebnis-Zoo Hannover plant die Region 2024 und 2025 eine Kürzung des Zuschusses von zusammen 2 Millionen Euro.

Von Andreas Voigt