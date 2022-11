﻿ZDF-Show „Dein Song“: Singt dieser Hannoveraner den Weihnachtshit 2022?

Hat „Talking ’bout Christmas“ das Zeug zum Weihnachtshit? Jason Mann hat seine Komposition in der ZDF-Show „Dein Song“ präsentiert und die prominente Jury zu überzeugen versucht. Ob es dem 21-Jährigen aus Hannover gelungen ist, ist am Sonntag, 4. Dezember, im Fernsehen zu sehen.

Hannover. „Last Christmas“ und „Driving Home for Christmas“ haben im Radio und auf den Weihnachtsmärkten hierzulande langsam, aber sicher wieder Hochkonjunktur. Noch unbekannt ist hingegen der Weihnachtssong eines jungen Hannoveraners. Ob sich das bald schlagartig ändert? In der anderthalbstündigen ZDF-Show „Dein Song“, die am Sonntag, 4. Dezember, ab 10.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, stellt Jason Mann sich und sein von ihm komponiertes Lied „Talking ’bout Christmas“ der Öffentlichkeit vor.