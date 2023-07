﻿Hunderte Menschen wollen am Wochenende in Hannover gegen AfD demonstrieren

„Brandmauer selber machen“

Demo in Hannover: Ein Bündnis um die „Omas gegen Rechts“ will gegen die AfD protestieren.

Sie sehen die „Brandmauer gegen Rechts“ in Gefahr – und wollen ein symbolisches Zeichen setzen: Ein breites Bündnis will am Samstag, 8. Juli, in Hannovers Innenstadt gegen das Erstarken der AfD demonstrieren. Die Polizei rechnet mit mehreren Hundert Teilnehmenden.

