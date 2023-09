﻿Krankenhäuser vor der Pleite: Um diese fünf Punkte geht es bei der Demo in Hannover

Hannover. Krankenhäuser aus Niedersachsen und Bremen beteiligen sich heute an einer Protestaktion auf dem Opernplatz in Hannover. Unter dem Motto „Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Not“ wollen sie gegen die unzureichende Finanzierung und die steigenden Defizite in den Kassen der Kliniken demonstrieren. Das sind die fünf Streitpunkte in der Krankenhausfinanzierung:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tarifsteigerungen

Kostentreiber sind aktuell vor allem beschlossene Tarifsteigerungen. 2024 sollen die Löhne der Beschäftigten um 10 Prozent steigen. Laut Helge Engelke, Verbandsdirektor der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NGG), sei die Erhöhung „vollkommen verdient“, und die Krankenhäuser wollten diese Tariferhöhung auch zahlen. Dennoch seien „die Krankenhäuser in Niedersachsen so gefährdet wie nie zuvor“, so Engelke. Die Kliniken bekommen aktuell nur die Hälfte der Personalkostensteigerungen vom Bund zurück. Diese Erstattung gilt allerdings nur für bestimmte Personalgruppen und Gehaltskomponenten. Notwendig sei stattdessen ein vollständiger Ausgleich der Tarifsteigerungen seitens der Bundesregierung.

Inflation

Ein weiterer Kostentreiber ist die steigende Inflation. Insbesondere bei Krankenhäusern von gemeinnützigen Trägern sei der finanzielle Gestaltungsspielraum enger geworden, sagt Engelke. Im Gegenzug zu kommunalen Krankenhäusern und Universitätskliniken können sie ihre Defizite nicht durch Steuermittel ausgleichen. Krankenhäuser fordern deshalb einen transparenten und fairen Inflationsausgleich von der Bundesregierung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Steigende Energiekosten

Auch die steigenden Energiekosten sorgen für wachsende Defizite in Niedersachsens Krankenhauskassen. Auch hier ist laut EngelkeUnterstützung seitens des Bundes gefragt. Denn nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sind der Bund beziehungsweise die Krankenkassen für die Betriebskosten zuständig. Der niedersächsische Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) hatte jüngst kritisiert, dass der Bund seiner Verpflichtung bei den Betriebskosten nicht nachkomme.

Sanierungsstau

In der Vergangenheit hat das Land zudem zu wenig in Krankenhäuser investiert, sodass es nun zum Sanierungsstau kommt. Laut NGK-Verbandsdirektor Engelke beträgt dieser rund 3 Milliarden Euro. Das Land ist bereit zu zahlen, allerdings schätzen Experten die benötigte Summe deutlich höher ein. Mitglieder des Krankenhausplanungsausschusses fordern statt 3 mindestens 6 Milliarden Euro, um die 165 Kliniken im Land vernünftig auszustatten.

Warten auf die Krankenhausreform

Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Krankenhausreform könnte Abhilfe bei der Finanznot der Kliniken schaffen. In Zukunft sollen nicht mehr Pauschalen für Behandlungsfälle vergütet werden, sondern Kliniken sollen schon allein für das Vorhalten von Leistungen entlohnt werden. Dadurch bietet sich auch für kleine Krankenhäuser mit wenig Behandlungen eine Existenzgarantie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Am 10. Juli haben sich Bund und Länder auf Eckpunkte der Krankenhausreform geeinigt. Bis diese gelten, wird es aber noch dauern: Erst zum 01. Januar 2024 soll das Gesetz in Kraft treten. Deshalb fordern Krankenhäuser sofortige Finanzhilfen. Niedersachsens Gesundheitsminister Philippi warnt: „Wenn die Krankenhauslandschaft nicht schnell finanziell stabilisiert wird, erleben viele Klinken die Umsetzungsphase der Reform nicht mehr.“

Vier von fünf Kliniken in Niedersachsen sehen ihre Existenz laut Umfrage als gefährdet an. Vor Kurzem hatte beispielsweise das Agaplesion Krankenhaus in Holzminden Insolvenz angemeldet.

HAZ