﻿Demo: Hunderte Menschen verurteilen Angriff auf CSD-Teilnehmende, Berichte über weitere Übergriffe

Hannover. „Es ist furchtbar, dass wir diese Demo machen müssen“, sagt die Mitorganisatorin des hannoverschen Christopher Street Days (CSD) Cora Weller zu Beginn der Kundgebung gegen queerfeindliche Gewalt. Vor gut 400 Menschen steht sie auf der Bühne am Ernst-August-Platz. Nur wenige Meter entfernt haben zwei Männer am 27. Mai zwei junge Teilnehmende (17 und 18) attackiert und teils schwer verletzt, die zuvor den CSD am Opernplatz besucht hatten. Die queerfeindliche Tat erregte kurz nach Bekanntwerden Aufsehen in der Stadt.

Betroffenheit und Fassungslosigkeit hat sich am Sonntagabend, 4. Juni, auch unter die Solidaritätskundgebung gemischt. CSD-Mitorganisatorin Weller berichtet, dass es beim CSD in Hannover offenbar noch zu weiteren queerfeindlichen Übergriffen gekommen sei. Trotz Polizeipräsenz, einer angeheuerten Securityfirma und eines ehrenamtlichen Awarenessteams während der Veranstaltung seien die Sicherheitsvorkehrungen am Rande sowie nach dem CSD unzulänglich gewesen, um die Teilnehmenden ausreichend vor Übergriffen zu schützen. Das gelte vor allem für den Rückweg zum Hauptbahnhof, führte Weller aus.

Solidaritätsdemo gegen queerfeindliche Gewalt in Hannover: Innenministerin Daniela Behrens spricht. © Quelle: Christian Elsner

„Dann haben wir ein Problem“

Auf der Bühne vor dem Bahnhof verurteilten am Sonntagabend Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Kirche die queerfeindliche Hasstat vom Ernst-August-Platz. „Wenn Minderheiten sich nicht sicher fühlen können, dann haben wir ein Problem“, sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD). Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ließ das Verbrechen an der Weltoffenheit Hannovers zweifeln: „Das trifft offenbar nicht für die gesamte Stadt zu. Die traurige Realität sieht für die queere Minderheit anders aus.“ Regionspräsident Steffen Krach und andere Mitrednerinnen und -redner beobachteten eine „zunehmende Verrohung der Gesellschaft“.

Die mehreren Hundert Teilnehmenden einte zwar die Solidarität, Flagge gegen queere Gewalt zu zeigen. Doch es kam auch zu Störrufen unter den Demonstrierenden. Eine kleine Gruppe aus dem linken Spektrum kritisierte, dass die Polizei auf der Kundgebung überhaupt geduldet war. Der Vorwurf: Sie schütze nicht etwa queere Menschen, sondern das queerfeindliche System. Das sahen nicht alle Demoteilnehmenden so. Es kam zu Wortgefechten. Auch am Rande der Kundgebung waren vereinzelt abfällige Kommentare und Beleidigungen gegen die Versammlung zu hören.

