﻿Iran, Ukraine, Leinemasch: Vier größere Demonstrationen in Hannover am Sonnabend

Am Sonnabend werden zu mehreren Versammlungen in Hannover hunderte Teilnehmende erwartet. Die Themen der Demos sind unter anderem die Lage im Iran und Protest gegen den Rodungsbeginn in der Leinemasch. Teilweise kann es zu Behinderungen im Verkehr kommen.

Demo am Steintor: Mehrere Hundert Menschen haben in den vergangenen Wochen gegen das Mullah-Regime im Iran protestiert.

Hannover. Am Sonnabend, 3. Dezember, finden in Hannover mehrere Demonstrationen statt. Dabei kann es durch sich bewegende Versammlungen zwischenzeitlich auch zu Behinderungen im Innenstadtverkehr kommen. Zu den Demos gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die andauernden Proteste im Iran sowie den Ausbau des Südschnellwegs werden laut Polizei Hannover mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Demo gegen Rodungsbeginn in der Leinemasch

Bereits am Sonnabendvormittag ist in der Leinemasch eine Kundgebung gegen den anstehenden Rodungsbeginn geplant. Die Polizei erwartet Teilnehmende im unteren dreistelligen Bereich. Es ist mit einem Großaufgebot von Beamten zu rechnen. Die Initiativen Leinemasch bleibt, Fridays for Future und das Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs rufen gemeinsam ab 10 Uhr zu der Demo auf. Unter anderem sind bis etwa 13 Uhr stündlich Spaziergänge in das Rodungsgebiet geplant.

Zwei Versammlungen zur Lage im Iran

Auch die Proteste gegen das iranische Regime beschäftigen weiterhin die Menschen in Hannover. Bei zwei Versammlungen wollen die Teilnehmenden für mehr Freiheitsrechte und gegen das repressive System demonstrieren. Zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr hat sich das "Forum iranischer Demokraten" am Steintorplatz angekündigt. Fast direkt im Anschluss beginnt um 15 Uhr eine Demo unter dem Motto "Frauen, Leben, Freiheit" auf dem Opernplatz. Die Polizei erwartet insgesamt mehrere Hundert Teilnehmende.

Protest gegen Krieg in der Ukraine

Mehrere Hundert Menschen werden auch zu einer sich bewegenden Versammlung gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erwartet. Bei diesem Demozug könnte es in der Innenstadt zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen kommen. Start ist gegen 14 Uhr am Ernst-August-Platz am Hauptbahnhof. Von dort bewegt sich die Demonstration dann über die Kurt-Schuhmacher-Straße, den Klagesmarkt, Christuskirche und Engelbosteler Damm in die Nordstadt. Die Versammlung ist laut Polizei bis etwa 19 Uhr angekündigt.

Für Sonntag wurden laut Polizei keine Demonstrationen angemeldet.