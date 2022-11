Hannover. Das gewalttätige Vorgehen des iranischen Regimes gegen die Menschen im Iran beschäftigt Oberbürgermeister Belit Onay. Auch in der niedersächsischen Landeshauptstadt gehen die Menschen seit Wochen auf die Straße und rufen: Frauen, Leben, Freiheit. Um die Situation im Iran besser zu verstehen, hat Onay die zwei prominenten Journalistinnen Natalie Amiri und Düzen Tekkal zum Deutschen Städtetag eingeladen, der aktuell im Hannover Congress Centrum tagt. In einem vertraulichen Gespräch redeten sie zusammen mit etwa 20 weiteren Oberbürgermeistern darüber, wie die verschiedenen Städte helfen können.

„Wie will man Menschen stoppen, die keine Angst mehr vor dem Tod haben?“ Diese rhetorische Frage stellt Düzen Tekkal bei der Pressekonferenz nach dem Gespräch. Neben ihr sitzen Amiri und Onay. Sie alle nennen die Proteste im Iran eine Revolution. Eine Revolution, die nicht mehr aufzuhalten sei. Aber auch eine Revolution, die noch lange weitergehen werde. Nach Angaben der Organisation Iran Human Rights (IHR) töte das iranische Regime bei den Protesten bislang 378 Menschen, 47 davon waren Kinder. „Viele Menschen im Iran sagen: Das verzeihen wir dem Regime nicht“, sagt Tekkal.

Hannover, PK im HCC. Natalie Amiri, Belit Onay und Düzen Tekkal sprechen über die Situation im Iran. © Quelle: Tobias Wölki

Während Tekkal spricht, versagt mehrfach kurz ihre Stimme. "Die Menschen aus dem Iran fühlen sich weltweit nicht sicher", sagt sie. Eine Anspielung auf den iranischen Geheimdienst, der vermutlich auch in Hannover aktiv ist. Deshalb fordern sie und Amiri Schutzmaßnahmen für Iranerinnen und Iraner im Exil. Laut Tekkal werden Moscheen in Deutschland für politische Zwecke vom Regime im Iran missbraucht: "Wir müssen dafür sorgen, dass in Moscheen gebetet werden kann."

Und wie kann Hannover die Freiheitsbewegung im Iran unterstützen? Eine konkrete Antwort gibt es nicht. „Die einzige Lobby, die die Menschen im Iran haben, sind wir alle“, sagt Tekkal. Sie ruft dazu auf, dass Menschen weltweit, in Deutschland und in Hannover ihre Stimme gegen die Gewalt des Regimes richten. Die Botschaft müsse sein: „Ihr könnt nicht mehr heimlich morden.“ Sichtbarkeit – das ist das, was Hannover den Menschen im Iran geben kann.

„Wir werden das Thema aus der Landeshauptstadt heraus weiter intensiv begleiten“, sagt Onay nach der Konferenz. Er wolle in Kontakt mit Aktivistinnen und Aktivisten in Hannover bleiben. Vor zwei Wochen hatte sich der Oberbürgermeister im Rathaus mit jungen Iranerinnen und Iranern getroffen. „Wir wollen die Situation im Iran in der Stadtgesellschaft thematisieren“, sagt Onay.

