﻿Mehrere Hundert Menschen protestieren bei drei Demonstrationen in Hannovers Innenstadt

Gleich drei größere Demonstrationen gab es am Sonnabend in Hannovers Innenstadt. Mehrere Hundert Menschen gingen dabei auf die Straße.

Hannover. Während viele Kunden Weihnachtsgeschenke shoppten, protestieren am Sonnabend einige Hundert Menschen in der Innenstadt. Den Anfang machte am Mittag das „Forum iranischer Demokraten“ am Steintorplatz. Trotz eisiger Kälte hatten sich rund 100 Menschen versammelt. Bei Minusgraden hüpften und klatschen sie sich immer wieder zu lauter Musik warm.

Das aber sollte nicht den ernsten Hintergrund des Protests überdecken. Die Demonstranten zeigten sich mit den protestierenden Menschen im Iran solidarisch und verurteilten das gewalttätige Vorgehen des iranischen Mullah-Regimes. Mehrere Redner nannten die Namen von jungen Männern und Frauen, die für ihren politischen Protest im Iran getötet worden seien oder im Gefängnis säßen.

Protest gegen das Mullah-Regime am Steintor. © Quelle: Sascha Priesemann

„Weg, weg, weg – Mullahs müssen weg“, sangen die Demonstrierenden. Die einzige Lösung aus ihrer Sicht: eine Revolution.

Protest-Zug stockt zum Start

Direkt im Anschluss versammelten sich rund 150 Menschen am Ernst-August-Platz, darunter auch einige linke Gruppierungen. Sie prangerten die türkischen Angriffe auf kurdische Gebiete im Nordirak und Nordsyrien an. Vom Bahnhof zogen sie durch die City bis zur Lutherkirche in die Nordstadt.

Allerdings kam der Zug zunächst nur langsam voran. Noch am Startort kritisierten Rednerinnen die angeblichen „Provokationen der Polizei“, die zunächst das Verteilen einiger Flyer unterbunden hatte. Immer wieder kam es zu Gesprächen zwischen den Beamten und einige Demonstrierenden. Ohne sie wollten die Übrigen nicht losmarschieren. „Polizisten unterstützen die Faschisten“, schimpften einige aus dem Protestzug nun lautstark.

Solidaritäts-Bekundung aus der Leinemasch

Als die Demo dann kurz vor dem Abbruch stand, zogen die Demonstrierenden schließlich doch los. Sehr zum Ärger einiger Autofahrerinnen und Autofahrer, die in langen Reihen den Protestzug passieren lassen mussten. Immerhin: Nach den Startschwierigkeiten blieb es friedlich.

Über die Megafone war auch ein Redebeitrag der Organisation Ende Gelände zu hören. Sie entschuldigten ihr Fernbleiben, da sie aktuell in der Leinemasch benötigt würden. Dort hatten sich am Sonnabend Gegner des geplanten Schnellwegausbaus zu einer Mahnmache versammelt. Im Protestcamp "Tümpel Town" harren einige Klimaaktivisten und -aktivistinnen auf den Bäumen aus.

Von Sascha Priesemann