﻿„Den Heimatgedanken leben“

Hannover. Täglich radeln oder spazieren Hunderte auf dem Weg am Mittellandkanal daran vorbei: am Restaurantschiff, das seit 1999 im Yachthafen liegt. Früher hieß es „Schifftaurant“ und „Prinz Adalbert von Preußen“, seit dem 1. Oktober hat das bald 100 Jahre alte Schiff, 1928 als Schleppleichter in Hamburg gebaut, einen neuen Namen und wird von einem ganz jungen Team betrieben. „Hier verwirklichen wir den Lebenstraum meiner Frau“, sagt der in Deutschland geborene Syrer Ari Ostmann (31), der das „Restaurant Heimathafen“ mit Rohasch Khidir (23) betreibt. Die derzeit staatenlose Syrerin, in Deutschland geboren und aufgewachsen, und ihr Partner haben nach der Eröffnung noch was Großes vor: Sie heiraten demnächst.

Da liegt ein Restaurant vor Anker: Das Restaurant „Heimathafen“ ist vertäut im Lister Yachthafen. © Quelle: Ilona Hottmann

„Wir wollen nicht nur ,Heimathafen’ heißen, sondern den Heimatgedanken auch leben“, erzählt Ostmann, „wir wollen sein wie ein kleines Dorf, wo jeder jeden kennt.“ Khidir wird die Restaurantleitung übernehmen, Ostmann die Verwaltung, der gelernte Einzelhandelskaufmann behält aber seinen Job als Filialleiter einer bekannten Discounterkette: „Sicher ist sicher, obwohl die ersten Wochen fantastisch gelaufen sind.“ Vor vier Wochen hat Batuhan Muzaffer Aykac (26) erstmals seinen Löffel in der Kombüse geschwungen, der Deutsch-Türke ist ausgebildeter Koch.

Wie im Urlaub: Restaurantbesucherinnen und -besucher nehmen Platz an Deck, Frachtschiffe überholen das Restaurantschiff auf dem Mittellandkanal. © Quelle: Ilona Hottmann

Den Vertrag mit dem Eigentümer unterschrieben hat das Paar direkt nach seiner ersten Kreuzfahrt, die mit der Mein-Schiff-Flotte von Malta über Griechenland in die Türkei führte. „Sozusagen unsere Probefahrt zu Wasser“, überlegt Ostmann, obwohl sein „Heimathafen“ am Ufer fest vertäut ist. Auf der Karte steht ein mediterraner Mix, der von Couscoussalat für 12,90 Euro über am Tisch flambierte Gambas (14,90) bis zum Lammkotelett mit Pistazienkräuterkruste (27,90) reicht. Vegetarisches und die vegane „Bunte Vielfalt“ (Humuscreme aus Rhabarber mit Salat-Gemüse-Mix) gibt’s auch. Gut 15.000 Euro Renovierungskosten haben Khidir und Ostmann auf dem 51 Meter langen und sechs Meter breiten Schiff vor allem in Licht und Deko investiert. „Bisher haben wir für die neue Gemütlichkeit nur Lob bekommen“, berichtet Ostmann, „unser Heimathafen liegt gut im Wasser.“ Und bietet vom Oberdeck aus die unverstellte Aussicht auf vorbeifahrende Schiffe. Ostmann verrät: „Diesen Blick lieben unsere Gäste ganz besonders.“