﻿234 Jahre Geschichte – das ist das alte Fachwerkhaus an der Ahlemer Krugstraße

Wunstorf

Nester im Wohngebiet, Schäden an Häusern und Autos – Was hilft gegen immer mehr Krähen in Wunstorf?

Es erinnert ein wenig an den Horror-Klassiker „Die Vögel“: Hunderte Krähen nisten in den Bäumen am Wohnhaus von Rainer Schreeck in Wunstorf. Massenweise Vogelkot auf Autos und sogar Schäden am Haus sind für ihn und seine Nachbarn die Folge. Das Problem könnte sich ausdehnen.