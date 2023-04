In der Nachkriegszeit wurde das Geschäftshaus an der Bahnhofstraße 8 erbaut, welches heute zur Denkmalgruppe am Ernst-August-Platz gehört. Als es unter Denkmalschutz gestellt wurde, befand sich dort noch eine Markthalle – und davor ein Kino. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

Mitte. Im Grunde genommen fällte das Gebäude zwischen all den anderen Häusern in der Innenstadt kaum auf: Auch in dem Denkmal an der Bahnhofstraße 8 befindet sich im unteren Teil ein Bekleidungsgeschäft, darüber liegen Büroräume. Allerdings ist das Geschäftshaus in Mitte das einzige Denkmal auf dem Weg vom Kröpcke zum Ernst-August-Platz.

Seit dem Jahr 2005 steht der Bau mit seiner städtebaulichen sowie „geschichtlichen Bedeutung aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes für Bau- und Kunstgeschichte“ unter Denkmalschutz, so das Landesamt für Denkmalpflege.

Geschäftshaus an der Bahnhofstraße „platzprägend“

Damit gehört das Gebäude zu einer Gruppe von denkmalgeschützten Bauten rund um den Ernst-August-Platz, zu dem auch das benachbarte Grand Hotel Mussmann zählt. Das Denkmal an der Bahnhofstraße 8 wurde in den Jahren 1954/55 vom Architekten Ernst Friedrich Brockmann errichtet. Er legte in der Innenstadt einen Stahlskelettbau mit Terrazzo-Plattenverkleidung an.

Für die Denkmalschützer ist das Gebäude ein „platzprägender und platzformender Bau mit Gelenkfunktion zur anschließenden Bahnhofstraße“. Dazu sei das Haus in Kubatur harmonisch in die Randbebauung des Ernst-August-Platzes integriert.

Denkmal am Ernst-August-Platz einst Kino – und dann Markthalle

Erst nachdem der Bau unter Denkmalschutz stand, wurde das Gebäude zum Modegeschäft: Ursprünglich beherbergte das heutige Denkmal die City-Passage mitsamt des 600 Besucher fassenden „City-Theaters“. Dieses Kino wurde um 1980 umgebaut und 15 Jahre später geschlossen – stattdessen gab es einen Umbau zur Ernst-August-Markthalle, die aber Anfang der 2010er Jahre für das heutige Bekleidungsgeschäft weichen musste.