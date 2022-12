﻿Warum stehen ein Kiosk und ein Milchhäuschen zwischen dem Georgengarten und Großen Garten?

Nur wenige Meter voneinander entfernt stehen die zwei Gebäude an der Herrenhäuser Straße, die allerdings nicht direkt zur königlichen Gartenanlage gehören – denn sie sind als Milchhäuschen und Kiosk erst deutlich später entstanden. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

Nordstadt. In Hannover gab und gibt es mehrere „Milchhäuschen“, die sich in der ganzen Stadt verteilt befinden. Allesamt sind es heute gastronomische Einrichtungen, vom Milchhäuschen in der Eilenriede über das Restaurant am Maschpark bis zum Kiosk am Großen Garten. Letzterer an der Herrenhäuser Straße 1L steht auch unter der Denkmalschutz, genauso wie ein weiterer Kiosk rund 50 Meter weiter nördlich an der Herrenhäuser Straße 1H.

Beide Gebäude sind seit dem Jahr 2000 denkmalgeschützt, beim nördlicheren Park Café geben die Denkmalschützer eine „städtebauliche Bedeutung von prägendem Einfluss als Element des räumlichen Gefüges einer Schloss-/Guts-/Hof-/Gartenanlage“ als Begründung an.

Entstehungsjahr des Milchhäuschens in Herrenhäuser Gärten unklar

Während der Kiosk an der Hausnummer 1H im Weiteren aber nur als „Kioskgebäude mit WC-Gebäude“ beschrieben wird, gibt das Landesamt für Denkmalpflege zum ehemaligen Milchhäuschen detaillierte Informationen. Es handele sich hierbei um einen oktogonalen Pavillon mit einem geschwungenen Kupferdach auf Holzsäulen.

Der achteckig verbretterte Kiosk stehe zudem auf Bodenplatten aus Sandstein. Diese sind nach den Denkmalschützern „gerundet“ und „ergeben konzentrierte Kreise“. Auf dem Dach des Denkmals, an dem einst Milch im Kampf gegen Rachitis an Kinder ausgeschenkt wurde, befindet sich zudem eine Wetterfahne mit hannoverschem Kleeblatt.

Doch seit wann das Milchhäuschen zwischen Georgen- und Großem Garten steht, ist nicht ganz eindeutig: Denn während man im Internet häufig die 1920-er Jahre als Entstehungszeit findet, schreiben die Denkmalschützer, dass das Gebäude in den 1930-er Jahren erbaut wurde. Sicher ist hingegen, dass der achteckige Holzpavillon im Jahr 2008 umfangreich sowie denkmalverträglich erneuert wurde.

Von Robin Beck