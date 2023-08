﻿Moderne trifft Historie: Die Geschichte des ältesten Museums der Stadt Hannover

Kostenfrei bis 15:07 Uhr lesen

Heroes-Festival in Hannover

Ärger am Einlass und zu wenig Wasser? So reagieren die Veranstaltenden auf die Kritik

Rund 20.000 Fans haben am Freitag die Stars der deutschen Rap-Szene auf dem Heroes-Festival in Hannover gefeiert. Doch es gab auch Kritik an der Organisation: Am Freitagabend mussten Fans lange anstehen. In den Sozialen Medien kritisieren sie zudem mangelnde Trinkwasserversorgung. So reagieren die Veranstaltenden.