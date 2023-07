﻿In diesem Denkmal am Waterloo sitzt das Niedersächsische Innenministerium

Kostenfrei bis 13:30 Uhr lesen

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Derzeit verhüllt: Das denkmalgeschützte Niedersächsische Innenministerium an der Lavesallee 6 in der Calenberger Neustadt.

In der Nachkriegszeit wurde das Gebäude an der Lavesallee für das Niedersächsische Innenministerium erbaut und seither von diesem verwendet. Nicht zu Gesicht bekommt man dagegen ein weiteres Denkmal im Innern des Ministeriums. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.