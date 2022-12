﻿Direkt am Brauhaus: Dieses Parkhaus in der Innenstadt ist denkmalgeschützt

Direkt am Brauhaus: Das denkmalgeschützte und zugleich älteste Parkhaus Hannovers.

Es ist eines von nur zwei Parkhäusern in ganz Hannover, die unter Denkmalschutz stehen. Eine besondere Verbindung hat das Denkmal am Brauhaus mit einer zeitgleich dort aufgestellten, ebenfalls denkmalgeschützten Skulptur. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.