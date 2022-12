﻿Am Körtingsdorf: Darum steht das AWO-Seniorenzentrum in Badenstedt unter Denkmalschutz

Einziges Denkmal seiner Art in Hannover: Das AWO-Seniorenzentrum am Körtingsdorf 1.

Vor mehr als 60 Jahren wurde das Seniorenzentrum am Körtingsdorf erbaut, unter Denkmalschutz steht es dagegen erst seit gut 30 Jahren. Dennoch ist das Gebäude, das mittlerweile Bernhard-Kreibohm-Haus heißt, in Hannover das einzige Denkmal seiner Art. Eine weitere Folge der Serie „Denkmale in Hannover“.