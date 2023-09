﻿Als Ricklingen ein Dorf war: Edelhof gibt Einblicke ins frühere Zeiten

Kostenfrei bis 08:00 Uhr lesen

Lebensrettende Konserven

Blut ist gefragt, weil es Leben retten und in der Forschung helfen kann. Deshalb bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Garbsen regelmäßig Blutspenden an. Wir waren dabei und erklären, wie so ein Termin abläuft.